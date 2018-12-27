【寵物新知】Snapchat最新貓狗濾鏡　為愛寵拍攝吸睛萌照

人氣社交APP「Snapchat」在今年聖誕節為寵主們送上一份獨特的聖誕禮物，就是全新狗狗專用的濾鏡（Dog Lenses），讓寵主可以跟愛貓、愛犬一起拍攝可愛的照片，在社交平台上盡情賣萌。

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Snapchat全新狗狗濾鏡（Snapchat影片截圖）

大家即使沒有使用Snapchat，都會見過藝人、親友以手機用貓狗的濾鏡拍攝萌照吧？最近，Snapchat推出了一款貓狗專用的拍攝濾鏡「Dog Lenses」，看來要擄獲寵主們的心！

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+ 9 + 8 + 7

使用方法

寵主只要選擇右上角有貓狗足印的濾鏡，螢光幕便會彈出提示字句「用小貓或小狗試試看」，然後把手機鏡頭對著愛寵，螢光幕將會出現巨型眼鏡、蝴蝶、薄餅等特效。

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+ 4 + 3 + 2

Snapchat早於今年10月，已經推出貓貓專用的拍攝濾鏡(cat-friendly filters)，當時已經大受貓主歡迎。雖然目前貓狗專用鏡頭能使用的特效只有三款，但相信Snapchat日後會推出更多寵物友善的鏡頭。

現在，寵主可以跟愛貓、愛犬一起拍攝可愛的照片，在社交平台上盡情賣萌。