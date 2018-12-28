【貓咪café】旺角貓奴治癒小天地　幫襯同時為浪浪籌款

貓咪可以治癒心靈，如果能經常接觸貓咪，相信心情亦會更開朗。 不過，香港地方寸金尺土，未必人人家裡環境都可養貓。而近年興起的貓café，便可為未能養貓的人，提供一個被貓咪包圍著的小天地。

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你是貓奴嗎？（作者提供）

還記得數年前一套台灣電影《等一個人咖啡》嗎？這間新開的貓café以「等一隻貓咖啡」來命名，既為貓奴帶來心靈治癒的小天地，亦讓被棄養的浪浪等候有心人來愛護。

Café門口已經擺滿可愛貓咪擺設。（作者提供）

由旺角繁囂的彌敦道，一個轉身進入樓上貓咪café。為了貓咪健康著想，先脫掉鞋子及用消毒液洗手，再穿過一道小閘，正式進入貓奴天地。

Café 以榻榻米形式設計。（作者提供）

Café 以榻榻米形式設計，每個座位均貼近，加上鋪上軟墊的地板，配合淺色木傢具，一派自然和風，與走來走去的貓主子更易打成一片。Café面積雖然較為的骰，但空間感十足，枱與枱之間很闊落，加上椅背放有貓型咕𠱸，坐得令人怡然舒服。既然來貓咪Café，當然醉翁之意旨在貓啦！暫時Café養了6隻貓主子，分別是湯圓、糯米糍、花師奶、牛角包、阿柑與阿桔。

六隻貓主子。（作者提供）

其中一身白灰色毛相間的湯圓，身為大阿哥相當活潑好奇，一時眼仔碌碌成個「馬明樣子」咁天然呆，一時又匿在聖誕樹下同貓奴玩捉迷藏，有時又探頭到貓奴的購物袋裡嗅一嗅，一陣又跳去牆角站立式磨抓。

大阿哥湯圓（作者提供）

而湯圓的妹妹糯米糍就較為文靜，喜歡躲在椅子下，滿懷少女心事般沈思，一眾貓奴也只在傍靜靜觀察牠。

湯圓的妹妹糯米糍。（作者提供）

糯米糍較為文靜。（作者提供）

另一邊厢，剛才仍在午睡的阿柑，及其弟弟阿桔，則變得精神奕奕與貓奴玩起來，追著毛冷波波來玩，或一下由地面跳上四呎高的收銀機，又鑽進貓奴的褲浪依偎，猶如親善大使。

原本還在午睡的阿柑。（作者提供）

打擾了~（作者提供）

Café 提供數款輕食茶餐及多款咖啡花茶等，選擇不少。我就點了一個下午茶餐 (包括宇治芝士蛋糕及玫瑰鮮奶咖啡、泡芺及1小時入場，HK$78，周一至周五供應)。

Café的餐牌。（作者提供）

宇治芝士蛋糕及玫瑰鮮奶咖啡。（作者提供）

以粉紅貓咪杯盛載的玫塊牛奶咖啡，上邊灑了玫瑰花瓣點綴，嚼起來酸酸甜甜，奶味香濃而咖啡味較淡；以塗鴉風貓咪小碟盛上的宇治抹茶芝士蛋糕，則滿口芝味大於抹茶味。飲品及茶點皆賣相精緻，饒富心思，讓人少女心大爆發！

而店主也相當體貼，設有提示各位貓奴不要餵食貓咪，在場的大貓奴及小貓奴也很自律，懂得温柔地按摩貓主子，每當見牠們企圖周圍亂咬東西就會輕輕出手攔截。

記住不要將食物給貓咪！（作者提供）

餐廳：等一隻貓咖啡

（作者提供）

貓人後記：

據Café資料所示，會將部份收益定期捐助予「深水埗喵喵喵」這個照顧浪浪的義工團體，其café 現場及facebook專頁上也有定期發佈，可供大眾領養的浪浪資訊。貓人以前也曾經有幸與貓主子生活五份一世紀，即使已過去十年，想起牠的舉手投足也甚為懷念。做貓奴絕對是一輩子責任，不要貿貿然放棄主子呀！

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「貓奴的茶療小天地」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）