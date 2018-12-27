澳門155隻格力犬移民美國　義工：狗狗幾乎被賣到狗肉巿場

本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，外界都相當關注狗狗們的命運，幸好在中美義工協助下，當中155隻格力犬避免了被屠宰的厄運，找到安身之所。百多隻狗狗現已抵達美國，分別住在德州及紐約的多個寄養家庭，志願組織稍後將會安排牠們被善心人正式領養。

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本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，幸好在中美義工協助下，當中155隻格力犬逃過被屠宰厄運找到安身之所。（霍士新聞網截圖）

早前有格力犬幾乎被賣到中國狗肉巿場

有份參與是次拯救行動的德州志願組織「Greyhound Rescue Austin」負責人賴恩利（Sandi Reinlie）接受傳媒訪問時表示，不少逸園狗場內的格力犬都有體重不足的問題。她續指，是次獲救的百多隻格力犬不但能脫離惡劣生活環境，更避免了被賣到中國狗肉巿場的下場。「Greyhound Rescue Austin」早前在其Facebook專頁發文，為他們接收的五隻格力犬尋領養者。現時至少有五隻格力犬留在德州，其餘的則會前往紐約州，尋找暫托家庭或領養者。

德州志願組織「Greyhound Rescue Austin」負責人賴恩利表示獲救的百多隻格力犬不但能脫離惡劣生活環境，更避免了被賣到中國狗肉巿場的下場。（霍士新聞網截圖）

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逸園將面臨合共逾2,500萬澳門幣罰款

本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，逸園由於未能於限期前領回逾500隻格力犬，澳門民政總署因此向逸園提出控訴，並建議按《動保法》，向逸園提出合共逾2,500萬澳門幣（約310萬美元）罰款。

澳門民政總署昨日（28日）回覆《香港01》指，居於澳門逸園的500多隻格力犬中，近200隻已被分批領養；當中155隻被送往美國，而其餘則主要被港澳居民領養。截止前天（27日）為止，尚有340隻格力犬居於狗場內。民署表示，正積極與澳門愛協為格力犬進行領養配對，及展開處罰逸園的司法程序。

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