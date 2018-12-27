聖誕願望成真　4歲男孩寫信予聖誕老人　兩愛貓終回家團聚

加州大火距今已1個多月，但其實還有許多走失寵物仍未被尋回。 在聖誕節前夕，再有喜訊傳出。一名4歲男孩，在寫信給聖誕老人，希望尋回兩隻走失貓咪後，竟真的在聖誕前尋回！

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今年聖誕節，應該是Tyson最開心的一年。（Candice Baker）

4歲半的Tyson與家人住在加州的Paradise，上個月加州大火時，由於逃災撤離倉促，家中的兩隻貓咪，黑貓柯柏文（Optimus）與虎斑貓大黃蜂（Bumblebee）未能及時帶走。待火災過後，回到原來住的地方時，房屋已被燒毀，而兩隻貓咪也不知所蹤。

Tyson向聖誕老人表示，他在2018年時大多數時間都很聽話。而他希望得到頸圈及拖繩作為禮物，那麼貓咪便不會再走失了。（Candice Baker）

~點擊圖片看Tyson與貓咪重聚時的興奮~

兩隻貓咪回家後，最開心的就是Tyson了。（Candice Baker）

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向聖誕老人許願

不知道貓咪們去向的Tyson，在聖誕節前夕，只得向聖誕老人救助。他寫信給聖誕老人，希望聖誕老人送他禮物，就是貓咪用的頸圈和拖繩，那麼在找回貓咪後，小貓咪便不會再走失。而且他更稱自己在2018年裡，大部份時間都很聽話，而如果聖誕老人替他找回貓咪的話，他會請聖誕老人吃曲奇餅呢！

令人難以至信，失蹤了一個多月的柯柏文（Optimus）被找到了！（Candice Baker）

努力後換來成果

與此同時，Tyson的父母亦積極地去附近的動物收容中心，尋找Tyson的兩隻愛貓下落。但由於有太多寵物在加州大火時走失，收容中心負擔極大，暫未有兩隻貓咪的消息。但十分幸運的是，在12月12日時，動物救援組織FieldHaven Feline Center致電給Tyson父母，指他們設陷阱捕捉走失寵物時，找到一隻與柯柏文很相似的貓咪。

柯柏文回家後，最開心的就是Tyson了。（Candice Baker）

Tyson的父親Joe在收到消息後，便趕緊去收容中心。「那天我沒帶Tyson一起去，因為我怕他會再次失望。我和他已一起去過很多收容中心，但每次都失望而回。」Joe說。但這次不同，柯柏文真的回家了！「當Tyson看到貓咪時，那種興奮實在難以形容。他在火災中失去了所有玩具，也沒有傷心，對他來說小貓咪被救回來，這才是最重要的事。」Tyson的母親Candice說。

Joe在收容中心見到大黃蜂後，也顯得很高興。（Candice Baker）

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FieldHaven繼續進行拯救工作，在接著的星期日，再有好消息傳出，他們找到了大黃蜂！於是Joe和兒子Tyson在12月18日，距離聖誕節還有一星期，一起來到收容中心，並成功地把大黃蜂帶回家。在收容中心裡，Tyson喜悅地抱著貓咪不放，怕牠再次走失。而回家的路上，Tyson更把大黃蜂放在懷裡，並開心地笑了起來。

Tyson與沒見一個多月的大黃蜂見面後，摟著貓咪不讓牠再離開。（Candice Baker）

對Tyson來說，只要有家人和貓咪們陪在一起，這已是最美好的事情！相信他一定會很感激聖誕老人，帶給他一個難忘的聖誕節。