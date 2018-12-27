雪橇犬兩度被棄　收容機構SAA：主人連遺棄理由也沒抛下

「好多棄養理由都係荒謬。」阿静說出這句說話時氣憤難下。阿静是保護遺棄動物協會（SAA）的職員，她每日的工作除了向參觀者講解本港棄養概況，還會處理接受被遺棄動物事宜。她接受《香港01》訪問時指，接收個案當中，雖然大部分唐狗或混種犬，但即使是西伯利亞雪橇犬，也被遺棄，印象最深刻的一次，是有一頭名叫Hill Hill的雪橇犬兩度被遺棄，第一任主人甚至連棄養理由也沒抛下一句。

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阿靜指，最常見的棄養理由就是主人搬屋，而新居不可養寵物。（羅俊文攝）

喜歡便領養 不喜歡便棄養

阿靜指，原本住在SAA的Hill Hill曾被領養兩次，她指，Hill Hill被領養不久後意外走失，因晶片尚未轉名，輾轉被送回SAA。SAA職員繼而致電其領養者，然而該人卻只拋下一句「還是不要了」便將牠遺棄，職員聽到這理由後，剩下的只有無奈。

數年後， Hill Hill再被一名男士領養。可惜好景不常，該男士5年後因新婚妻子不喜歡Hill Hill，便決意棄養年屆10歲的Hill Hill，於是牠又再次回到SAA的懷抱。

SAA現時收容逾百隻狗及約70隻貓，比高峰時期的400多隻少得多。（羅俊文攝）

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搬屋成最常見棄養理由

阿靜指，Hill Hill這些被遺棄例子，只是冰山一角，職員們每當遇到有人棄養時都會大感無奈。她舉例，最常見的棄養理由就是主人搬屋，而新居不可養寵物，遂決定捨棄寵物。她又指，「SAA現時收容逾百隻狗及約70隻貓，比高峰時期的400多隻少得多。」阿靜估計，或許與近年人們對於「不棄養」的意識提高，以及有較多人前來領養動物有關。

《香港01》寵物頻道今日(27日) 聯同保護遺棄動物協會，舉辦一場專為親子而設的探訪遺棄動物活動，活動中參加者除了有機會與動物們接觸，協會更派職員講解本港動物遺棄概況。

阿靜向大人小朋友解釋本港流浪貓狗概況。（羅俊文攝）

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+ 6 + 5 + 4

媽媽Bonnie帶同8歲的囝囝Nicky參加活動，Nicky在活動中與貓貓狗狗近距離接觸，直言非常興奮。Bonnie卻有著截然不同的感受，她指見到這麼多動物被遺棄，感到特別傷心，希望能借活動教導兒子愛惜動物，上一堂生命教育課：「佢由細到大都鍾意動物，加上佢話想做獸醫。所以今次帶佢嚟。」