【貓狗冷知識】被寵物咬傷可大可小　不求醫隨時截肢

正所謂「再鋒利嘅刀都會有生銹嘅一日」，再專業的保姆亦會有被寵物意外咬傷的機會，由於新年假期將至，很多愛寵人士都會到訪朋友家中，更會和朋友家裏的寵物玩耍，今次就讓我講解一下被寵物咬傷後的緊急處理，因為別輕看寵物咬傷的後果。

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香港人普遍飼養的寵物以貓星人和汪星人為主，他們天生有着捕獵本領，所以擁有利爪和利齒。

首先，要澄清一點，別看完類似的報道後覺得寵物很多細菌，因此避之則吉，更甚把牠遺棄，因為人類身上的細菌也不遑多讓， 1毫升人類口水裏，有多達190種細菌，更有機會可傳播乙型和丙型肝炎、疱疹、梅毒、結核病、破傷風等。

聽完後亦不必感到恐懼，因為實情上，在日常生活不處理好傷口的話，就算普通損傷也會有機會感染惡菌。

被寵物咬傷的傷口一般都是細而深。（作者提供）

現在就教大家一般被寵物咬傷後流血的處理手法；

當意外被寵物或者浪浪咬傷後，很多人以為傷口細而忽視，但實情上傷口一般都是細而深，所以第一時間先將傷口的血擠出，目的要將傷口內的細菌盡量擠走，倘若細菌留在患處內，傷口一至兩日後極大機會發腫和含膿，屆時或需要求醫，以及服食抗生素，更嚴重的話有可能需要截肢！

當把傷口的血盡量擠出後，以開水或者水喉水沖洗傷口，接着以消毒藥水清洗傷口，另外避免使用有顏色的消毒藥水，以防難以觀察傷口紅腫發炎。

清理傷口過後，同時在患處沒有流血的情況，可以保持患處乾爽，如果有流血的情況，最好使用透氣的紗布或膠布進行包紮。

然後在處理傷口後，一般建議立即或者24小時內到醫院求醫，這一點視乎傷口腫痛的情況和咬傷自己的動物是家中的寵物，還是浪浪吧；

如果被咬傷立即去急症室求醫吧（資料圖片）

不過我還是會建議無論任何情況下最好求醫，好讓自己心安理得。

到了醫院求醫後，醫院會給予你一張有關動物咬傷後的指引，然後會詢問是否需要報警和致電漁護處，這一點我們當然有權拒絕和不作追究，所以不用聽到報警這兩個字便嚇怕。

接着，醫生會檢查一下傷口，再帶你照一下x光確認患處內有否留下殘留物。

照過x光後，醫生會讓護士替我們洗傷口（這裏提提大家，如果情況嚴重的話醫生會輕輕割一刀放膿）和注射一支破傷風針，再抽取組織化驗，以確認不用額外注射其他疫苗。

完成上述程序後，到取藥處領取抗生素，緊記抗生素要服畢整個療程，接下來的兩天要回到醫院或者其他指定地方門診洗傷口和覆診。

（照片由讀者提供）

忠告：不同的寵物性格和性情上都可以有很大的差異，縱使在主人面前，在感到壓力環境下作自我保護實屬天性。

撰文：喵瘋人 世間上無人完美，有一半懂寫作但拍照會手震，是一位作家，有一半懂拍照但寫作會頭痛，是一位當了十年的專業寵物保姆，所以筆者是二人合為一人的『喵瘋人』！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「被寵物咬傷後的緊急處理」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）