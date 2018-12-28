【另類寵物】日本走私水獺成風　轉售每隻料可獲利10萬　

近年在日本掀起「水獺熱」，在傳媒與網絡的推動下，不少人經常將這可愛小動物的影片放上社交網，令更多人迷上水獺。由於需求甚大，因此走私數目近年激增。 日前便有一名走私水獺的男子被捕，再次引起民眾對走私水獺氾濫的關注。

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日本有不少小動物的體驗店咖啡店，讓顧客與小動物可親密接觸。（日經中文網）

近年日本興起飼養水獺當寵物，不少體驗店可讓顧客與小動物有親密接觸的機會。除了普通的貓狗外，更有兔子、鸚鵡、水獺、刺猬等小動物。近日在日本東京池袋，一間提供水獺與刺猬親密接觸的咖啡店，收到不明來歷的電話，稱能提供水獺，並指「水獺是朋友送的，你們買嗎？」

小水獺樣子可愛，不少日本人都在家中飼養。（KOTSUMEITO）

電話引起店主長安良明的懷疑，因為他清楚知道水獺進口要有許可證，而他店內的所有水獺都是來自印尼，由合法的水獺保護繁殖與正規商進口。他即時查問「這些水獺有接種過疫苗嗎？」但對方卻回避問題，繼續推銷並指可「每次提供10隻」。

就是這個萌樣，令許多人對水獺著迷。（KOTSUMEITO）

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走私牟暴利

長安良明敷衍回應，但男子仍持堅要將水獺送來。幾天後，一位男子將兩隻水獺送到，當被問到原產地時，男子起初支吾以對，其後才坦白說是「從泰國走私過來」。

埋伏在店裡的警察以無相關許可進口文件，將該男子逮捕。據國際野生物貿易研究組織「Traffic」表示，在東南亞地區，幾千日元就能買到的小爪水獺，走私到日本隨時能賣到150萬日元以上（約10.5萬港元）。

在印尼寵物市場上，有被出售的小爪水獺BB（Traffic）

本港養水獺須獲發許可證

近月引起網民關注的「幣少」，也曾在社交平台上載水獺圖片，引來大批愛護動物人士聲討，事後他否認在港飼養水獺。在香港，水獺亞科所有品種已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或II，受《保護瀕危動植物物種條例》規管。包括野生附錄I物種的商業貿易已被禁止，而任何人管有水獺作商業用途，都須領有當局發出的許可證。

近年漁農自然護理署沒有發出有關水獺的管有許可證，或簽發進口水獺的許可證。任何人違反有關申領許可證的規定，一經定罪，最高可被罰款1000萬元及監禁10年，而有關物品亦會被沒收。

幣少爺曾在fb專頁貼上水獺圖片，更指水獺bb好可愛，事後否認在港飼養。（網上圖片）

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水獺雖然可愛，但專家指長期讓水獺獨居，可能會引發起牠們的壓力，出現消化不良、激動威嚇等情況。而牠們適合的生活環境，應是較大型的水池、籠舍，因此水獺並不適合香港狹窄的居住空間飼養。真的想見到水獺，可能就要去其他國家了。