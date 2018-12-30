【水行俠】妮歌潔曼、安芭赫德、柏德烈韋遜　全都是貓狗奴！

DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）備受觀眾好評。電影多位演員都有飼養貓狗，這次《香港01》便會帶大家認識眾演員家中的愛寵。

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安芭赫德 Amber Heard（Instagram@amberheard）

安芭赫德 Amber Heard（飾 澤貝爾公主──梅拉）

Amber Heard於《水行俠》裡飾演澤貝爾公主「梅拉」，為水行俠的戀人。

Amber養了兩隻約瑟爹利「Pistol」和「Boo」，Amber經常把牠們最新的動態放到IG跟大家分享。她跟尊尼特普（Johnny Depp）在2017年離婚後，兩隻愛犬的去向亦一度成為大家關注的事情。

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派翠克·威爾森 Patrick Wilson（飾 海洋領主──歐姆）

柏德烈韋遜Patrick Wilson（飾 海洋領主──歐姆）

Patrick Wilson於《水行俠》裡飾演海洋領主「歐姆」，是水行俠同母異父的弟弟。

Patrick是位非常有愛心的演員，家裡飼養的狗狗都是從收容所帶回來。2016年，他收養第三隻狗，牠被收養時只有八周大，性格有點反叛，最初並不願馴服於Patrick，他花了很多時間才能成功和牠建立關係。他接受外國傳媒訪問時曾指出，「每隻狗都是獨一無異，正如每位小朋友。牠讓我們學會如何跟動物相處，並帶給我們無數的快樂和愛。」

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妮歌潔曼 Nicole Kidman（飾 亞特蘭娜女王）

妮歌潔曼 Nicole Kidman（飾 亞特蘭娜女王）

Nicole Kidman於《水行俠》裡飾演「亞特蘭娜女王」，是水行俠的母親。

Nicole家裡養了兩隻長毛貓，分別是「Queen Snow」和「Ginger Urban」。她非常愛錫兩隻貓，經常在社交平台上發表牠們的照片，甚至把牠們視作自己的女兒。

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