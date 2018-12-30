善心婆婆為拯救400浪浪　不惜賣樓支撐開支：養了狗狗就要負責

中國河北一位婆婆17年來與丈夫一直致力拯救市內的浪浪，家裡現時養近400多隻狗狗。婆婆表示她從小就非常怕狗，但自從真正接觸過毛孩後，才發現狗狗其實跟人類一樣懂性，這些年來為救助牠們，經已售出房子，婆婆並沒有因此而後悔，還感慨表示照顧狗狗是主人一生的責任，「既然養了，就要負責。」

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63歲的韓婆婆與丈夫17年來一直致力救助河北市內的流浪犬，由於家裡屬鄉郊的關係，屋子能容下多達400多隻狗。韓婆婆表示從小她就非常怕狗，「別人都有養狗狗作寵物，但我沒養過，但是當我接觸過牠們以後，慢慢覺得牠們和人一樣很懂事。」

韓婆婆表示從小她就非常怕狗，但後來當她接觸過毛孩後，慢慢就認為牠們和人一樣非常懂事。（梨視頻截圖）

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錢不是最重要，我最大的願望就是所有狗狗都能找個好歸宿，開心快樂地生活。 韓婆婆

家裡養達400多隻浪浪，開支一定相當龐大，「（說到開支）反正就像流水似的花啊，現在也把一套房也搭進去了，已經養了牠，我就要對牠負責任，若放棄了狗狗，牠們就得去狗肉館了。」

說到17年來最難以忘懷的經歷，韓婆婆表示曾有一位非常富有的主人即使知道狗狗生病了，但仍然無動於衷不理會狗狗生死，「那個主人他們家是住別墅、開著寶馬、穿著名牌的，但當狗狗要治病要花上好幾千，就不給不拿。錢不是最重要，我最大的願望就是所有狗狗都能找個好歸宿，開心快樂地生活。」

韓婆婆表示現時家裡共養了400多隻浪浪，由於開支相當龐大，早年已把房子賣出，以支撐狗狗開支。（梨視頻截圖）

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