無良主人便利店前棄狗　忠犬半年後仍守原地　網友：牠經常流淚

最近天氣突然轉冷，不論人還是動物都會感到難受。而對於台灣台中市這隻流浪狗來說，最難受的不是氣溫急降所帶來的寒冷，而是一直沒辦法再見主人的心情。

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昨日（12月29日）凌晨，在Facebook群組「米克斯傳奇」裡，網友Monter Wu發文表示，在台灣台中市太平區某家便利店前，有一隻很乖的狗狗遭遺棄，希望有善心人能給牠一個家。

網友在Facebook群組「米克斯傳奇」發文，希望有人可以收養這隻狗狗。（Facebook截圖）

原地等待主人半年

「聽超商店員說，狗狗是被一個開貨車的先生載來遺棄的，已經在超商前有近半年的時間了。」狗狗一直在便利店門前徘徊，等待牠心愛的主人回來，接牠回來。可惜，牠一等便等了半年。

「牠很乖，等待食物時有教養，會撒嬌討摸。」在網友提供的影片裡，可以看到牠身旁有一個飯盒，看來是不捨牠肚餓的路人放下的。近日，天氣開始轉冷，網友亦不捨牠繼續熬著寒冷的天氣，於是把牠的照片放到Facebook群組裡，希望有人可以給牠一個溫暖的家。

路人偶爾會為牠提供食物。（Facebook圖片：Monter Wu）

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牠失去主人後，整天眼泛淚光。（Facebook圖片：Monter Wu）

市民不忍狗狗捱冷 送上溫暖衣服

這幾天，天氣開始轉冷。有不少路人都關心牠的情況，有人在便利店門前放下墊布給牠保暖，更有人為牠穿上一件嬰兒棉襖，不過牠最需要的，大概是主人的關愛。據網友指，憂鬱的狗狗失去主人後，經常會流淚，令人看著感到心酸。

在天寒地凍的日子，牠大概也會懷念從前那個家，網友希望能借助社交平台的力量，為牠覓得溫暖的家，「有人願意給牠一個溫暖的家嗎？」

狗狗瑟縮在路上。（影片截圖）

影片發佈到Facebook群組後，立即獲得網民關注，至今已有二千七百多個按讚、三百多個回應、五百多次分享，部份網民留言表示：「看狗狗這樣真的很心疼」、「希望給牠一個家」、「狗狗們都還默默的守侯」，亦有好心人留言表示：「請問狗狗還在嗎，我想去認養牠。」希望狗狗能盡快找到一個愛牠的主人。