舒淇聲音導航　道出動物園殘忍真相：動物被逼做毫無意義的表演

藝人舒淇早前與「亞洲善待動物組織」合作，為他們的宣傳影片充當旁白。短短兩分鐘的影片內，舒淇道出動物園及水族館剝削動物們的事實，讓大眾認清動物園背後的殘酷真相。

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「善待動物組織」支持者舒淇在影片中，道出各種動物在動物園及水族館內生活的辛酸。她引述到訪動物園的經歷，表示曾看到動物們在籠內不停來回踱步，又指動物們出現這種行為全因長期被困籠中，感到極度孤獨及憂鬱而變得反常。

動物們因長期被困籠中，或會出現不停來回踱步等反常行為。（Getty Images）

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動物一生連吃甚麼也無法自由選擇

舒淇批評動物園及水族館無法為動物們提供舒適的生活環境，動物們一生連吃甚麼也無法自由選擇。不僅自由，動物們連生活空間也被大大剝削，海豚和虎鯨等動物終日只能在特定大小的魚缸中游泳，更要被逼做出毫無意義的表演。

她指，在這種高壓的環境下，不少動物均會因不安而攻擊人類或是過早逝世。

海豚和虎鯨等動物終日只能在特定大小的魚缸中游泳，更要被逼做出毫無意義的表演。（Getty Images）

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影片末段，舒淇語帶哀傷地指：「沒有人應支持這樣的囚禁」，表達出希望大眾不要再到訪動物園，因動物園永遠無法讓動物感到自由。

其實舒淇一向也是愛護動物之人，家中亦養有2隻貓貓。（Instagram@sqwhat）

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其實舒淇一向也是愛護動物之人，家中亦養有兩隻貓貓。她除了聲演這段宣傳短片外，一直在保護動物方面也不遺餘力，時常在社交平台上宣揚保護動物的訊息。