夢中聞倒數歡呼聲　白柴驚醒失控狂吠賀新年

除夕夜，許多人都會等待跨年倒數，齊慶祝這歡樂日子。 在台中，有隻很喜歡說話的白柴，家人們原打算與牠一起倒數賀新年，怎料牠在新年前已入睡了。本以為這次過年會平靜地度過，但當白柴聽到電視傳出倒數聲後，便突然醒了過來，更開始瘋狂吠叫，令平靜的2018年除夕，變得不一樣。

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2018年除夕剛過，有沒有什麼令你難忘的事發生呢？在台中，便有隻白柴令這除夕夜變得不平凡。這隻白柴叫歐巴，最出名就是喜歡說話，表情多多的牠，引來令許多人注意。而牠在除夕夜的舉動，也是以吠叫聲奪人。

~點擊圖片看白柴有趣吠叫圖輯~

白柴歐巴在除夕夜早早便入睡了，以為牠不會參予今年的倒數。（白柴/歐巴@facebook）

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這隻住在台中東區的白柴歐巴，在除夕夜當天，早早便已入睡。當家人們都齊齊坐在電視前等待跨年時，本以為柴柴不會參與倒數，怎料白柴聽到電視傳出倒數聲後，便突然張開眼睛醒了過來，然後便是興致勃勃的吠叫起來。

~點擊影片看白柴如何吠叫賀新年~

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牠在客廳裡有節奏地吠叫著，好像要與大家一起齊倒數。吠叫途中，牠突然坐了下來搔癢，整頓心情後，又再繼續吠叫。整個吠叫過程差不多兩分鐘，似乎還不肯罷休呢！網民看到這段短片後，都紛紛表示柴柴很可愛，「吠叫也太激動了」、「是完全失控了！」、「跟我家的柴柴一樣愛吠」、「賀年要動起來湊熱鬧」、「牠很喜歡過年呢」。