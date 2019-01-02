收容中心債務纏繞　仍安排聖誕大餐予貓咪　網民：是最美的舉動

聖誕一定要吃豐富大餐才是快樂嗎？ 在巴西，有一所動物收容中心，在聖誕節夜裡，為貓咪們送上了一頓簡單而豐盛的晚餐。雖然只是貓糧，但網民看到後都被感動了，認為雖然簡單，卻是最美好的安排。

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聖誕節是普天同慶的日子，但收容所裡的貓咪，許多時都沒有這麼幸運。幸好，世上還有許多好心人，肯為貓咪們付出。在巴西，一個貓咪收容所，那裡約有150隻貓咪住在那裡，牠們都是被人遺棄，無家可歸的貓咪。雖然中心已盡力安排領養，但貓咪數目一直有增無減。

~點擊圖片看貓咪享用聖誕節大餐~

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資金拮据不減貓糧

要照顧這些貓咪，除了花心機與時間外，資金更是相當大的問題。面對資金拮据，需網上眾籌，但這所貓咪收容中心，還是決定在聖誕節裡，為所有貓咪安排一頓豐富的聖誕節大餐。這頓大餐雖然只是貓糧，但貓咪們都有秩序地走出來吃東西，安安靜靜地享用這聖誕節美食。這段短片上載到社交平台後，網民都一致讚好。

~點擊看百貓齊吃聖誕大餐短片~

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網民都大讚這收容中心對貓咪很好，「簡單就是美」、「每隻貓咪都很美，而且胖胖的，證明中心待貓咪很好」、「能為貓咪作出這樣安排，已是最美的舉動」、「這是我看到最美的一個畫面，貓咪們都有大餐可以吃」、「你們做得很好，貓咪需要的其實很簡單」、「沒有什麼比這更能震撼我心了，我喜歡這短片」、「很美的構圖，貓咪們都吃得很滿足，多謝你們」。