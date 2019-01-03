唇顎裂貓B 出生10天遭棄　獸醫學生收養　長大變身超可愛

愛的力量可以很大，有時甚至能創造奇蹟。 美國佛羅里達州的Lindsey去年在路上發現一隻名為「Smush」的花貓，本身為獸醫學生的她，看見毛孩時發現牠的身體狀況非常惡劣，面部畸形，還患上嚴重的唇顎裂和上呼吸道感染，瀕臨死亡邊緣！琳賽把牠收養了，在她細心照料下貓貓最後竟奇蹟康復，長大後變身超可愛！

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Lindsey是佛羅里達大學獸醫院的學生，她憶述當時回校的路上發現一隻臉部畸形的花貓Smush，由於牠身型比較嬌小，估計小貓出生僅只10天，「Smush身體狀況差到無法自行進食，每隔4小時我就得親自餵食一次，同時給牠服用抗生素及泡葯浴，才能讓虛弱的小貓漸漸恢復元氣。」

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Lindsey憶述起初發現Smush時，毛孩身體狀況差到無法自行進食，每隔4小時就得親自餵食一次，同時給牠服用抗生素及泡葯浴，才能讓虛弱的小貓漸漸恢復元氣。（Lindsey Hinderite）

Lindsey表示修讀獸醫課時聽過很多殘疾小貓被拋棄例子，「其實貓媽媽如果知道牠們無法照顧貓BB，認為兒女們可能無法存活，就會選擇丟棄不健康的寶寶，從而專心照顧其他健康的小貓。」

在Lindsey細心照顧下，Smush的身體狀況竟漸漸好轉，能夠自己吃飯。最令人安慰的是，Smush除了變得健康外，現在也找到了疼愛牠的主人。一對剛失去愛貓的夫婦夏儂 (Shannon Jackson) 和老婆莎拉(Sarah Jenne)早前就在網上發現了領養Smush的帖文，了解貓貓的故事後，他們便決定給毛孩一個充滿愛的家。

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不久前Lindsey和蘿拉還特意前往探望貓貓，看見Smush現在可愛的模樣，她們都不約而同表示相當欣慰！（Lindsey Hinderite）

夫婦表示起初領養Smush回家時，小貓不斷對著他們大叫，脾氣十分壞！但當日子了，毛孩開始適應，現已與家中另外3隻貓咪、3隻狗狗、及一隻名為Homer的刺蝟稱兄道弟！Smush在被滿滿的愛包圍之下，每天都過著非常幸福的生活，不久前Lindsey和蘿拉還特意前往探望貓貓，看見毛孩現在可愛的模樣，她們都不約而同表示相當欣慰！