Google廣告攻陷貓奴心　吸貓的幸福不是人人能體會

貓咪是很神奇的寵物，當你愛上牠時，便會甘心情願成為貓奴。 日本的Google最近為推銷它的產品Google Home Mini，更針對一眾養貓的人，推出一系列窩心廣告，誓要攻陷貓奴心。這廣告由7段短片組成，每段都令貓奴會心微笑。

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~點擊看貓奴才懂的窩心廣告~

貓奴7大幸福瞬間：

Case 1 【最愛睡在你的大腿上】

貓咪好不容易坐到你的腿上休息，這個幸福的時間要好好享受，縱然自己腳痺，也不能打擾主子休息。還是放鬆一起去休息吧！透過語音指令去關燈，就可在不打擾主子情況下好好休息。

貓咪坐在腿上，如此皇恩，奴才一動也不敢動，「臣惶恐」！（Google影片截圖）

Case 2 【最愛玩廁紙】

奴才目不轉睛地注視著貓咪的舉動，原來貓咪在廁所玩弄廁紙。身為貓奴的你，還不趕緊購買更多廁紙給貓咪玩！現在語音功能便可下訂單，相當方便，主子要多少廁紙也沒問題。

有什麼好看？奴才還不快準備更多玩具給朕！（Google影片截圖）

Case 3 【最愛和你擁抱】

奴才情深款款地看著，原來貓咪就在旁邊。如果可以的話，真想一整天待在家中吸貓！不過，還是要先問問語音助理，今天行程再決定吧！

奴才吸夠了沒有，還不給朕退下，走開呀！（Google影片截圖）

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Case 4 【最愛紙皮箱】

為了讓貓咪在冬天時睡得更舒適，特意買了一個暖暖的貓窩。怎料主子毫不猶豫的，還是選擇了紙皮箱。沒法子，主子做什麼也是正確的，語音助手替主子開暖爐暖毯吧！別讓主子著涼！

花錢買來貓咪的新窩，結果主子還是選擇了紙皮箱。（Google影片截圖）

Case 5 【最愛電腦產品】

主子總是和你心意相通，當你想用電腦工作時，主子便會坐到鍵盤上不讓你開工。當你表示放棄，去看看電視吧！透過語音助手先開啟電視，不過這時主子又會擋在電視前不肯讓步。相信貓奴都有類似經歷吧！

當你想認真用電腦工作時，主子坐了在鍵盤上。好了，讓給貓咪吧！轉到客廳看電視，怎麼主子你又來了？（Google影片截圖）

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Case 6 【最愛曬太陽】

主子看著窗外，原來今天下雨了。沒有太陽的日子，主子也顯得悶悶不樂。不過，希望在明天，明天一定會天晴的。問問語音助手，明天是不否會出現主子最喜歡的太陽呢？

主子看著窗外景色，一臉悶悶不樂的樣子。原來是下雨天，牠最喜歡的太陽今天沒出現。（Google影片截圖）

Case 7 【最愛搗亂】

貓咪掉毛令全屋都是毛、把貓砂打翻、將家具當成貓抓板、把桌子上的東西弄倒，這一切都不是主子的錯，錯的是奴才！還不快去打掃，讓主子可再次搞破壞！呼喚智能語音助理，啟動吸塵機，自己繼續可以和主子玩耍。

貓奴對主子的搗蛋作亂，早已習以為常。用佛系的心去面對，逆來順受是應該的。（Google影片截圖）

以上7個例子，大家有所共鳴嗎？在Youtube上已有二百多萬瀏覽人次，網民都大讚這廣告貼地又溫情，很吸引人的眼球。不少人更認為製片人一定是有養貓，不然沒法拍出如此窩心的影片。