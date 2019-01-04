人神共憤！大角咀貴婦狗遭人捉耳半空吊　疑棄公園

日前有網友發文到Facebook群組「Poodle's Club 吹水天地」，指大角咀浪澄灣樓下公園，看見一名女士粗暴地捉著貴婦狗雙耳，讓牠吊在半空中，隨後更丟下狗隻離去。不少網民炮轟該女士的行為，批評她不負責任：「你養得佢點解要咁樣對佢？」

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圖中女士手握狗耳，把牠當作物件般拿著。（Facebook圖片：Poodle's Club 吹水天地）

該網民指出，昨日（1月2日）晚上11點，他的鄰居在大角咀浪澄灣樓下公園，遇到一位背著Chanel袋，操普通話口音的女士，該名女士右手拿著電話，左手握著一隻貴婦狗耳朵，牠彷如物件般被吊在半空。

而一人一狗所到之處，地面亦留下疑似貴婦狗尿液。該網民估計，狗狗當時應該又痛又驚。他上前責備女士，她彷彿聽不到他的話，隨後丟下貴婦狗，跑離公園。

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狗狗目前由網友鄰居照顧。（Facebook圖片：Poodle's Club 吹水天地）

帖文一出，立即惹來其他網民嬲嬲，幾乎全部人都批評疑似女主人的行為：「秤住隻狗仲行得咁輕鬆，肯定唔係第一次咁做」、「你養得佢點解要咁樣對佢？」、「佢係咪有病㗎，咁對毛孩」。此外，亦有不少網友擔心狗狗現時狀況：「狗狗現在安全嗎？」、「唔好比返佢呀，要保護狗狗，免再受虐。」