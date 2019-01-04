【最心碎故事】排骨狗被棄收容門外　主人留字條：替我好好照顧牠

在美國近日有隻骨瘦嶙峋的混種狗，被人遺棄在動保組織門外。牠身旁留有主人寫的紙條，字裡行未間透露主人自己也無家可歸，實在無能力再照顧狗狗，只希望有好心人，將狗狗帶回家。

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Sky被主人遺棄，並留下了紙條。（Delaware Humane Association@facebook）

踏入2019年不久，動保組織又有新挑戰。在1月2日（星期三）美國威爾明頓（Wilmington）的Delaware Humane Association（特拉華州人道協會）門外，出現了一隻被遺棄的混種小狗，牠身旁有紙條留下，當中寫到：

經獸醫診斷後，認為Sky基本上身體健康，只是偏瘦。（Delaware Humane Association@facebook）

請替我好好照顧Sky，牠今年6歲，是隻十分友善而且可愛的狗狗。但我實在無法再照顧牠，我現在無家可歸，無法再餵東西給牠吃。牠身體沒有病痛，只是餓了。請替牠找一個新的家，拜託。 Sky身旁紙條

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Sky很溫馴而且不怕人，牠的前主人一定對牠很好。（Delaware Humane Association@facebook）

溫馴的戰士公主

Sky被發現時，身上穿著一件非常大，並且有釘的皮革狗帶，還有一個小袋子放著紙條。Delaware Humane Association的動物保護主任Kerry Flanagan Bruni表示：「這隻小狗應該是5至6歲，牠看來一切都很好，只是體重有點輕，還不足20磅，看來是沒有得到足夠的食物所致。」經獸醫檢查後，發現Sky皮毛裡有跳蚤，而且有點貧血，但問題都不大，應很快便可治癒。

Sky身上的狗帶，是皮革並附有釘子的。（Delaware Humane Association@facebook）

Sky是隻人見人愛的狗狗，牠很親近人。（Delaware Humane Association@facebook）

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Flanagan Bruni表示，每年差不多有15至20隻小動物，會被人遺棄在Delaware Humane Association的門外，但基於場地有限，許多時他們只能安排這些被遺棄小動物，再送到其他的收容中心或寄養家庭，希望能幫助遺棄動物找到新家。

現時已籌得672美元，希望Sky盡快覓得新家。（網上截圖）

現時Delaware Humane Association已替Sky發起網上眾籌，截至周五時，已籌得600多美元，而且得到大量網民回應。「我希望大家的捐籌，可幫Sky與牠的前主人團聚，我覺得牠的前主人真是沒能力餵牠，才會將牠棄養。」、「這是我聽過最令人心碎的故事，實在無法想像會因無家可歸而放棄你最好的朋友。希望能找到Sky的前主人，並協助他們度過難關。」、「牠是戰士公主，牠應該得到愛的」。