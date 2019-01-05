狗狗連捱兩針即變臉　萌爆表情笑翻網民　主人：你也太小器了吧…

「你這狗奴才好好想一下今天你作了甚麼好事！」台灣一隻唐狗「Sandy」在家中是不折不扣的小霸主，但當面對大針筒時，就會頃刻變成膽小鬼！早前Sandy的主人就帶牠到獸醫診所打防疫針，沒想到狗狗出來後卻因此記仇一整天，上車後不管媽媽怎麼叫牠，都把她當成空氣，假裝沒聽到，生悶氣一整天，就算美食當前也表現得相當冷漠，場面非常搞笑！

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Sandy的主人早前在Facebook狗狗專頁「我的女孩Sandy」分享一段短片，控訴著家中的狗狗竟向她生悶氣！事緣毛孩近期因環境太潮濕長了濕疹，因此必須到醫院打針，「沒想到一走出獸醫院，Sandy就馬上變臉不理人，無論媽媽說什麼牠都不肯聽，就連拿出牠最愛的零食和玩具也通通無視，獨自望著窗外生悶氣，恰巧配上車裡悲傷的音樂，氣氛格外淒涼。」

Sandy連捱兩針出到診所後馬上變臉不理人，無論媽媽說什麼牠都不肯聽，就連拿出牠最愛的零食和玩具也通通無視，非常搞笑！（FB@我的女孩sandy）

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不過最抵死的是，傲嬌的Sandy一看到有外人在牠附近，就會立即重拾笑容逗朋友玩，但一旦友人離開後，牠又會繼續和媽媽生氣耍賴！平時是個「超級玩具控」的Sandy只要看到主人就會叼著娃娃求陪玩，但自從打完針後，媽媽笑稱家裡安靜得像「沒養狗一樣」，還笑說狗狗只不過是打了兩針，卻「小器」得賭氣一整天。

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媽媽表示平時要讓Sandy消氣的方法只有一個方法，就是帶牠去玩水，只要毛孩一看到水牠就能忘掉所有的悲痛，但由於近期天氣太冷，因此只能讓牠自己想開，直到隔天睡了一覺起來，狗狗才願意和媽媽和好。Sandy又喊苦說道狗狗平均每個月都要看一次獸醫，「這等於每個月要受一次氣！」

影片上傳至群組後，不少網友都紛紛留言表示被Sandy可愛幼稚的行為笑翻！（FB@我的女孩sandy）

影片上傳至群組後，不少網友都紛紛留言表示被Sandy可愛幼稚的行為笑翻，「我只想靜靜， 哼」、「她生氣了，怎麼好委屈的樣子啦...」、「不。想。講。話。」、「還在生氣啊」、「好可愛！好有個性」。