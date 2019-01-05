【2019首個寵物市集】耳環、刺繡袋！　10間CP值極高的寵主飾品檔

本年度首個寵物市集已於D2 PLACE開鑼！今、明兩天（5日至6日)舉行的「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」有近百個檔攤，除了售賣寵物用品之外，寵主也可以瘋狂購物呢！場內有售多款人寵用品，琳瑯滿目。

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各位寵主可以帶毛孩子一同去街街（李梓媛攝）

【1】V's magic



這個檔攤主打貓貓狗狗的耳環。如果找不到與自家毛孩相似的款式，還可以訂造呢！每對耳環的售價為$48，可加$3轉為耳夾。



ig@vs.magic

【2】Alien cat



這個檔攤主要售賣以貓圖案為主的用品。其中最受歡迎的，是「外星貓印章」。如果找不到想要的圖案，還可以「來圖訂制」！售價由$60至$200不等。



FB: Aliencat@PLM Production

【3】花貓工作室



這個檔攤專門出售以動物為圖案的「防水袋」，十分實用！售價方面，一個為$88。



ig@Handmade_for_you_mimi

【4】Present Moment



這個檔攤專售現時十分流行的擴香石。如果找不到心儀的款式，寵主可以即場訂制，稍候片刻便可以取貨了，一個的售價為$68。

【5】SAVE MY LOVE



各位寵主都要面對生離死別，這間店主就是在面對這個問題時，想出要把毛孩的毛帶在身邊的想法，就算毛孩上了天堂，也好像永遠陪伴你左右一樣。只需要拿毛孩的毛髮，就可以訂制不同的飾物，售價大約$200。

【6】abcdream



這個檔攤主打手繪動物圖案的飾品，以黑白色為主，寵主亦可以來圖訂制。



FB/ig: abcdream

【7】c.for_craft



這個檔攤同時售賣毛孩及寵主的飾品！毛孩的飾品為手織頸巾，而寵主的飾品則是匙扣。



ig@c.for_craft

【8】Dog Cat



下個月就是農曆新年了！想把毛孩的樣子印在揮春或利是封上？這個檔攤幫到你！不過因為是訂制產品，大概要等7至14日才能取貨。



FB: dogcat.com.hk

【9】catmosphere



光看名字就知道，這個檔攤是以貓為主。最可愛的，就是有貓貓刺繡的袋子！

【10】生命工場



近期十分流行的「小巴牌」，就連寵主版本也有！「貓奴」、「鏟屎官」、「領養不棄貓」等字句，是不是很有共鳴？

大的牌為$100，小的匙扣為$50。（李梓媛攝）