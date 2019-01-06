狗咬人變人咬人？　慢跑者稱被咬傷　警方指19歲女狗主咬人

美國近日發生一宗被咬傷事件，雖然其中有人是狗主，但事件裡狗狗沒有直接參與，警方表示這是一宗人咬人事件。

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在公園慢跑的女子被另一名拖狗女子咬傷。（East Bay Regional Park District Police Department@facebook）

事件發生在1月3日早上10時30分左右，地點是美國加州的Oakland's Anthony Chabot Regional Park這個地區公園裡。據報警的受傷女子表示，她當時正在公園裡慢跑，遇到了另一名年約18至25歲的女子，正帶著兩隻狗在散步。

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傷者表示，由於看到狗狗趨前，害怕被襲擊，於是拿出了胡椒噴霧防衛。但這舉動引起了狗主的嚴重不滿，於是雙方發生了爭執，最終拖狗散步的狗主，咬傷了這名慢跑者。

明顯可見，這傷痕是被人類所咬傷，與狗狗無關。（East Bay Regional Park District Police Department@facebook）

警方發言人Lt. David Phulps表示：「很明顯這不是被狗咬傷，而是被人類牙齒咬而留下傷痕。」除了被咬傷外，慢跑者也稱被人拳打腳踢。警方替這名傷者落案後，亦在1月4日時於Facebook社交平台貼出了告示，呼籲提供涉事狗主的資料，

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警方在社交平台貼出涉時狗主的背影，希望能找到這名咬人女子。（East Bay Regional Park District Police Department@facebook）

由傷者提供的資料顯示，該狗主是一名混血白人女性，年齡約18至25歲，身高約5尺6寸，身材瘦削，有著金色或紅色的頭髮。當時她帶著兩隻狗，一隻可能是混種洛威拿，而另一隻是中型黃色或棕褐色的狗。

警方在fb裡表示，該咬人女子已被捕。（網上截圖）

事隔一天，在1月5日時，當地警方在Facebook社交平台上更新了資料，指已找到涉事狗主，一名奧克蘭的19歲女性，正考慮落案檢控，而傷者已回家休養。