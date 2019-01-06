媽媽騎電單車載狗狗回家　兒子要走路　網民：誰是親生很明顯

媽媽待狗狗比親生兒還要好？ 近日有網民分享，指當男友的媽媽知道他們和狗狗已到了車站後，竟特意開電單車過來把狗狗接回家。男友當場就埋怨說，究竟誰才是親生的！

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媽媽開著電單車過來車站，接送的竟是狗狗，而不是自己的親兒子！（Pocky Mao 科基犬日誌@facebook）

乖孫來到了！當然要開專車載牠回家！近日台灣網民Cecil在Facebook社交平台分享了一張相片，並心有不甘的表示狗狗可以坐車，而自己則要步行回家。原來Cecil與男友帶著狗狗到男友媽媽的家暫住，當男友媽媽知道他們已在車站，竟特意騎電單車出來。但當大家見面後，男友媽媽二話不說，只說了句「上車」，便將狗狗載走了。Cecil當場傻了眼，最終只好推著狗狗的小車和一堆行李，慢慢步行過去。

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男友媽媽將「弟弟」載走，留下親兒子在路上。（Pocky Mao 科基犬日誌@facebook）

Cecil將悲慘遭遇在社交平台分享後，網民都被逗得樂了，紛紛留言「你哪位？」、「媽媽表示，啊不會自己認路走回家哦」、「親生跟認養的待遇本來就不同，還看不開？」、「金孫怎可以用走的」、「真的看的出牠才是親生的」、「你們都是配角無誤」。

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「弟弟」在男友媽媽家中好吃好住，相信已樂不思蜀了吧？（Pocky Mao 科基犬日誌@facebook）

別以為只有這樣，原來還有後續故事。Cecil繼續在社交平台更新這隻哥基狗狗「弟弟」的近況。男友媽媽待「弟弟」照顧周到，每天都餵得飽飽的。Cecil指到了男友媽媽家後，「弟弟」都將主人忘了，「我們也都沒有餵到食物，因為都被餵飽了」，最後更憂憂地說到：「回台南你就死定了」！不過，「弟弟」的好日子沒有多少天，因為Cecil表示他們已回到台南，並對「弟弟」表示「今天沒有阿嬤！今天沒有豬肝！今天沒有肉肉！今天沒有吐司！因為你今天已經回來台南了！！說到豬肝，我們昨天一口都沒有吃到！」，真是充滿怨氣，不知「弟弟」今天有沒有好日子過呢？