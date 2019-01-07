獸醫診所內暖男安慰年老芝娃娃　為牠擦眼淚　場景心酸

寵物的生命比人類短暫，幾乎每位寵主都曾經陪伴年老的寵物，走完牠們最後的一程。 近日有網民在微博發文指，他帶貓到醫院做手術時，看到一幕令人心酸的景象，引發不少網民的共鳴。他們更留言分享愛寵生病的經歷。到底這位網民在醫院看到什麼呢？

→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

網民「尼瑪牌大哥大」昨日（1月6日）下午，帶貓貓到動物醫院做手術期間，看見開放給主人陪伴愛寵的病房裡，坐了有一位叔叔。

這位叔叔陪伴著一隻年長的芝娃娃吊鹽水，他一會兒輕摸牠的頭，一會兒為牠擦眼淚。而且全程都沒有使用手機，一直專心地照顧愛犬。網民他最後寫道：「養了寵物，真的看不得這些，怕以後也會有這一天。」

相關文章：【貓之報恩】浪貓被餵飼一年仍臭臉 但毛孩一個舉動卻感動網民

暖男大叔不時撫摸著愛犬，令人感到心酸。（微博圖片：尼瑪牌大哥大）

這段文字讓不少網友產生共鳴，帖文發佈短短一日間已經有數以千計的讚好。當中，有不少網民感同身受留言指出：「畢竟自己養的動物跟家人沒區別」、「鼻子酸了保佑快點好起來」，更有不少網民寫下自己的故事。

今天我的狗狗十歲了，希望牠還可以再活十歲。我真的好愛牠。 微博網民Rockets_For_Life

我家的虎皮，養了十一年了，去年11月離開了我，真的很想牠。 微博網友_黃悅寧

自從養了我家的小狗子，就特別能體會那種心情，前幾天發燒了，一天天都不吃飯，我媽打電話跟我說，我哭的稀里嘩啦的，真的不敢想以後牠離開我的那一天。 微博網友-小九Hamrko

其中有位網民分享故事道，指前幾天愛犬發燒了，一整天不願吃飯。網民的媽媽致電給他，他聽到消息後，馬上大哭。真的不敢想以後牠離開那天。

大家看完寵主們的分享，又會否感同身受呢？