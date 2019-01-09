【寵物行街街】上廁所也可被貓包圍？Felissimo貓部雜貨滿足到你

Felissimo貓部經常推出各款別緻的貓精品、雜貨，迷倒一眾貓奴！今次《香港01》精選了數款洗手間專用的貓雜貨，當中包括「貓手巾」、「貓置物籃」、「貓筒廁紙」、「貓廁紙架」，讓大家每天刷牙、洗臉、上廁所都被貓包圍！

→→→點擊購買寵物節2019門票←←←

（只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

貓咪玩耍擦手巾¥1,724（約HK$124）共三款

▼▼▼點撃圖片看商品詳情▼▼▼

貓咪玩耍擦手巾

每條手巾都有兩隻貓貓！即使對摺後，都可以看到可愛的貓貓！而且貓貓的姿態就好像伸手出來跟人玩耍！貓奴每天洗臉看到它，心情自然會更愉快。

質料：100%純綿

尺寸：闊34cm長80cm

相關文章：【寵物行街街】黑膠碟製貓精品 手機殼、吊飾、襟章款款內含意義

玩耍貓咪廁所捲筒衛生紙架套子¥1,724（約HK$124）共三款

▼▼▼點撃圖片看商品詳情▼▼▼

玩耍貓咪廁所卷筒衛生紙架套

這款廁紙架套彷彿有一隻貓貓抱在廁紙上，每當你拉廁紙，都有一雙可愛的貓眼睛凝視著你，彷彿在跟你說：陪我玩吧！讓你心情額外愉快！

質料：（表面）100%聚脂纖維；（內裡）：100%棉；（填充物）發泡棉、100%聚脂纖維

尺寸：全長約56至58cm（可調整）、寬約20cm

露肚子玩耍貓咪竹編置物箱¥3,771（約港幣271）共三款

▼▼▼點撃圖片看商品詳情▼▼▼

露肚子玩耍貓咪竹編置物籃

洗手間經常會有些小雜物，這個置物籃不單可以放置4卷廁紙，還可以用來放置大大小小的雜物，讓洗手間看起來更整齊。而且置物籃上，還有一隻可愛的貓貓露出了肚子！

質料：籃子：聚丙烯 印花布：100%聚脂纖維

尺寸：籃子：長約13cm（底）、寬約32cm（底）、高約28cm 印花布：長約18.5cm、寬約39cm、綁繩長約15cm

相關文章：【寵物行街街】貓友熱搶聖誕扭蛋 戴上頭套萌貓秒變雪人

貓咪摺手坐姿卷筒廁紙¥700（約HK$50）共8款（每套2款）

▼▼▼點撃圖片看商品詳情▼▼▼

貓咪摺手坐姿卷筒廁紙

市面上，有不少包裝精美的卷裝廁紙，不過甚少讓貓貓擔上主角，未能滿足貓奴的日常生活。而這款Felissimo的貓廁紙就專為貓奴而設！

別以為這款廁紙只有包裝才有貓貓，廁紙上亦印有可愛的貓足印！柔軟的廁紙接觸肌膚時，不曉得像不像被貓貓觸碰呢？

質料：100%再生紙 包裝紙：紙

尺寸：寬約11.5cm、長約30m（雙層衛生紙）

✿ 購買須知 ✿

部份商品多於一個款式。Felissimo貓部每月會隨機寄出一款商品，如客人的購買數量為「二」，將會收到兩件同色同款的商品。如希望購買其他款式，需要在下個月再訂購，它們將會寄出另一款商品。

居住在香港的朋友，可以登記成FELISSIMO的「Global會員」，支付海外運費，即可以遞速把商品送到府上。購物日元9,999以下（約港幣719元），運費只需要日元1,000（約港幣72元）；日元10,000（約港幣719元）至14,999（約港幣1,079元），運費只需要¥500（約港幣36元）；日元15,000（約港幣1,079元）以上免運費。

貓部商品金額會有一部分自動捐到「FELISSIMO貓基金」，幫助流浪動物尋家、為流浪貓咪絕育，或於災難發生後，用於救助動物等等。

新年大優惠

即日至2019年2月11日，購物滿日元10,000（約港幣719元）即獲日元2,000（約港幣144元）紅包優惠券；日元20,000（約港幣1,439元）即獲日元4,000（約港幣288元）紅包優惠券。

如果大家有興趣購買，可到Felissimo官方網站挑選心水貨品。