行車時引擎傳貓慘叫　救出後上演真人版貓之報恩？！

宮崎駿動畫《貓之報恩》相信不少人都看過，但現實有沒有可能出現呢？

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貓貓被救出時全身都髒兮兮。（兵庫三菱汽車圖片）

日本節目《超かわいい映像連発!》近日重現2017年10月於兵庫縣發生的現實版貓之報恩故事，亦訪問事主山田寬先生並了解當時詳情。

山田先生從事汽車銷售工作，平時亦會為客人解答相關疑難。（節目截圖）

客人發現車子有問題



山田先生表示案發當日接到客人來電，發現汽車前方傳來奇怪叫聲，要求到車場進行檢查，沒想到竟發現有隻幼貓被困於引擎蓋...



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果然「好人有好報」呢！



順帶一提，貓貓現時正於山田先生家裡過著幸福的生活。

貓貓正躺在山田先生妻子懷裡享受著。（節目截圖）

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