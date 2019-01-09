人間有愛　元朗狗狗疑被遺棄　衝上小巴尋主人　終得熱心夫婦領養

有網友日前於網上發帖指，元朗錦田高埔村附近有一隻唐狗在街上流連，毛孩疑因心急尋主，更一度衝上小巴四處尋找。事件傳出後，不少網民均表示憂心狗狗無家可歸，續有善心網民挺身而出為狗狗伸出援手，接牠回家暫托。

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有網友早在上周五於元朗錦田高埔村附近遇見狗狗（受訪者提供）

近日有網友於Facebook群組「盡在元朗」上載短片並註述：「大概兩點，下高埔村巴士站有隻狗狗趁小巴停站嗰陣跑上車好似搵人咁，請狗狗主人帶返佢返屋企啦！」從影片可見，一隻狗狗獨自登上小巴，於座位前後逐一搜索，疑正尋找主人，從毛孩的樣子可見，牠不但流露出驚慌的眼神，還帶有一絲的絕望。事後，網友「Winnie」留言指狗狗曾徘徊於她家門外，並呼籲群組成員幫忙暫托毛孩。

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照片可見狗狗身體瘦骨嶙峋。（受訪者提供）

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昨天熱心網友到場希望領養狗狗，並把之帶到獸醫診所檢查，發現牠身上並沒有晶片。（受訪者提供）

小唐狗獨自登上小巴尋主 網民：好內疚無好好睇住佢

網友Winnie接受《香港01》記者訪問表示，起初本打算暫托狗狗，惟後來發現小唐狗與本身飼養的犬隻性格不合，出現打架情況，只好將牠暫時安置於屋外。

後來Winnie因有要事需要離開，小唐狗又竟然尾隨她到巴士站，「我本來以為佢會自己離開，所以就無為意佢會點。後來上網先知，狗狗竟然上咗小巴。唉！我真係好內疚！」Winnie續表示回家後，曾於住處附近欲尋回小狗惟尋遍不果，直至翌日方於住處附近的貨倉尋回毛孩，並再於網上更新小狗情況。

昨天，狗狗已被一對好心夫婦領養。（受訪者提供）

網友Marcus得知Winnie尋回狗狗後，立即表示可代為照顧狗狗。他昨天跟有意領養小唐狗的網友一起前往Winnie住處，希望能為牠物色最合適的新主人。Marcus接受訪問時表示，「我哋帶咗佢睇獸醫，佢身上無晶片。佢後腳有啲擦傷，獸醫同佢洗傷口、敷藥，宜家出咗院，去咗新家庭。」小唐狗最終由一對夫婦領養，目前牠正與夫婦家中的狗隻磨合，希望可以盡快適應。