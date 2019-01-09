6忠犬窮追救護車死守醫院門外　苦等露宿主人出院　網民：沒白養

狗狗是人類最好的朋友，即使主人有多貧窮甚至患病，牠們仍會對你不離不棄。 巴西一名露宿男子早前中風入院，他所養的6隻狗狗竟猛追救護車，追了數公里到醫院，最後更徹夜留守醫院門口等候主人歸來，動保義工看見如此感人的場面，立即以手機拍下並上載至網絡，不少網民都紛紛留言稱讚毛孩相當忠心，「牠們並沒有白養！」

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動保人員將6隻狗狗於當地醫院門外守候主人的照片上載至網絡，不少網民紛紛稱讚毛孩的忠心表現！（FB@Amigos de Patas Cianorte）

巴西動保組織「Amigos de Patas」義工齊萊恩（Simone Zilane），早前將6隻狗狗於當地醫院門外守候主人的照片上載至網絡，相片註解寫述：「狗狗很着急，看到主人被帶入院，牠們都瘋了，對着醫院門口狂吼。」後來動保職員細心了解才得悉，原來6隻狗狗為陪伴主人，竟追着救護車奔跑了數十公里，抵達醫院後更不停對著門口吼叫了數小時，場面令人心酸！

動保職員細心了解事情才得悉，原來6隻狗狗均為Luiz的狗狗。後來又知毛孩竟追着救護車奔跑了數十公里，抵達醫院後更不停對著門口吼叫了數小時，場面令人心酸！（FB@Amigos de Patas Cianorte）

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受上天保佑，露宿者路易斯（Luiz）經醫生診治後被指無礙准許出院，當他知道狗狗特意從居住地跑到醫院苦候時，亦立即趕到醫院正門接回狗狗，毛孩再次見到主人時，都表現得很興奮，不停原地跳躍，場面十分感人！

受上天保佑，露宿者路易斯（Luiz）經醫生診治後被指無礙准許出院，當他知道狗狗特意從居住地跑到醫院苦候時，亦立即趕到醫院正門接回狗狗，毛孩再次見到主人時，都表現得很興奮，不停原地跳躍，場面十分感人！（FB@Amigos de Patas Cianorte）

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據指，Luiz露宿當地達20年，早年亦確診患上精神病，性梧因此變得不易親近人。由於Luiz拒絕慈善機構及家人的幫忙，因此多年來在街道上流浪，最後更收養了幾隻浪浪作伴。慈善機構發言人向當地傳媒表示，之前欲向Luiz資助代付房租，但他卻表示「街道就是家」；動保人員又曾將狗狗送入養狗場，惟不消一日毛孩都因太想念Luiz，全部跳牆出走，「無論Luiz走到哪裏，你可以肯定狗狗就在不遠矣！」



不少網民得知此事後都紛紛稱讚狗狗的忠心，「沒有白養」、「人家的狗總不會令我失望」、「我家狗狗肯定會將我置之不理」、「狗狗才是人類最好的朋友！」