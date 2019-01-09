義工患末期癌　貓舍老貓或流離失所　唯一心願：只想貓貓有好歸宿

香港街頭有不少流浪動物，一直以來全靠熱心義工才免於餓死的命運，而鄧小姐正是其中一位貓義工。然而，她去年患上末期癌症；因此現時需要緊急為她一直照顧的貓貓們尋找領養者，確保牠們有人照顧。

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義工去年底得悉患癌 本月初已入院

十多年來，鄧小姐一直義務幫助街上的流浪貓，主要活躍於觀塘一帶。她救過的貓不下百隻，經她幫助下，當中很多貓貓也成功覓得好歸宿。可惜，熱心助貓的她卻於去年12月發現自己患上末期胰臟癌，癌細胞巳擴散至腹部多個器官。她於本月月初逼不得已住院控制病情，生命進入倒數階段。

鄧小姐十多年來一直義務幫助街上的流浪貓。（受訪者提供）

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鄧小姐入院後，她自行經營的貓舍內的貓貓頓失依靠，需要急尋領養。貓舍內現時尚餘19隻貓貓待領養，因牠們多數年紀偏大或有疾病，因此較適合有養貓經驗者領養。

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貓貓覓得好歸宿為患癌義工唯一心願

目前，貓舍全靠義工郭小姐及鄧小姐另外兩名朋友打理。郭小姐指：「認識了鄧小姐12年，最初只是向她領養貓貓，前後總共向她領養過9隻貓。」她續指，鄧小姐一生並沒甚麼牽掛，但現時十分掛心貓舍的幾十隻貓，深怕牠們無人照料，唯一心願是所有貓貓都能覓得好歸宿。

目前，貓舍全靠義工郭小姐及鄧小姐另外兩名朋友打理。（受訪者提供）

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義工郭小姐昨日已把貓貓們的照片上載至Facbeook，呼籲有心人主動聯絡她或鄧小姐提出領養貓貓。她補充，有意領養者必須於家中安裝窗網及讓資深義工上門家訪。帖文發布短短一天，已獲千多名網民轉發，當中部分貓貓已有熱心人表示欲領養。