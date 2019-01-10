搞鬼狗主化身哈利波特　向狗狗施放「咒語」後　毛孩竟…

相信只有在狗狗臉前，人類才可做回最真實、有童真的自己。 美國著名Youtuber 安娜布里斯賓（Anna Brisbin）一直非常喜歡哈利波特系列的電影，因此在日常生活中經常都會以電影中的魔法咒語指令愛犬！你們肯定認為狗狗一定不能聽懂那冗長的魔法字句，誰知毛孩經過訓練後，竟懂得跟隨指令，做出相關動作！不少網民得悉狗狗的本領後都不禁稱讚牠十分聰明，「名副其實是一隻魔法狗狗！」

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Anna空閒時就會將與狗狗的生活點滴上載至其Instagram帳戶，最惹笑的是由於她是一位「哈利波特」狂迷，因此自從狗狗Lei Musi回家後，就一直讓狗狗學習咒語，短短八個月內狗狗已學會了所有魔法咒語的「意思」！（IG@ brizzyvoices）

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Anna空閒時，就會將與狗狗的生活點滴上載至其Instagram帳戶，最惹笑的是，由於她是一位「哈利波特」狂迷，因此自從狗狗Lei Musi回家後，就一直讓狗狗學習咒語，短短八個月狗狗已學會了所有魔法咒語的「意思」。學懂的意思並非指狗狗懂得飛天遁地、做出那些驚人的攻勢，而是聽畢「咒語」後，狗狗會做出相應的動作，例如：請請、坐立、握手等。

最令網民驚喜的是，連哈利波特的原著作者J.K.羅琳亦有追蹤及讚好Anna的相關帖文！（（IG@ brizzyvoices））

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正正因為Anna有如此強大的「魔法」，其Instagram於去年成為其中一個熱爆網絡的帳戶，不少網民都表示相當喜歡狗狗聽完咒語後的反應及動作，最令人驚喜的是，連哈利波特的原著作者J.K.羅琳亦有追蹤及讚好Anna的相關帖文！現在就讓我們一同看看Anna如何施展其法術吧！

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