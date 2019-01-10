【寵物新知】貓貓專屬跑步機　神奇LED燈推動懶貓做運動

天氣寒冷時，身體需要進食大量食物以助保暖，就連貓貓都不例外！ 假如寵主平日工作繁忙，沒法經常跟貓貓嬉戲、做運動，不妨考慮韓國這部最新推出的智能跑步機「the Little Cat」，它不單配備LED燈，吸引貓貓跑步。還會自動記錄貓貓運動數據，為寵主提供運動建議，猶如貓貓專屬的私人教練！

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智能貓跑步機設專屬手機APP，主人可以透過手機監察貓貓的情況。（影片截圖）

香港人工作忙碌，能夠陪伴愛貓的時間不多，假如貓貓運動量不足，可能會導致牠體重超標。這部韓國最新研發的智能跑步機，便加入了多種特別的元素，吸引貓貓跑步，讓牠保持完美的身型！

智能貓跑步機設有的LED燈，會自動閃爍，吸引貓貓追逐，從而增加貓隻的運動量。主人亦可以透過跑步機專屬的手機APP，改變LED燈閃爍的位置，吸引貓貓追逐，情況猶如主人跟牠玩紅外線般。

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LED燈會吸引貓貓跑步。（影片截圖）

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跑道質感柔軟，貓貓跑起來格外舒適。（影片截圖）

這款智能貓跑步機並不會自動運行，它在只會在貓貓在跑步機上走動時，才會開動。除了自動模式，主人還可透過手機APP，設定跑步機的模式，按貓隻的身體狀況，而改變跑步機的速度。它更懂得自動收集貓的體重，計算牠的BMI是否標準，並為牠的運動量作出建議，簡直是貓貓的私人健身教練。

主人可以邊過手機APP控制跑步機的速度。（影片截圖）

透過智能貓跑步機的鏡頭，主人隨時隨地在手機APP裡，查看貓貓的情況。跑步機亦設有播放器，主人可以透過APP錄音，跟愛貓互動，增加人寵之間的感情，培養出良好關係。

這款智能貓跑步機叫作「the Little Cat」，由韓國公司「petding」研發，於近日的2019美國消費性電子展(CES)上展示，目前仍未公布售價。