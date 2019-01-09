貪吃狗狗搶食失敗　氣急敗壞下狂拍主人頭

大家都知狗狗是個吃貨，只要有東西吃，便大流口水。無論你在吃什麼，牠總是在一旁虎視眈眈，希望能分一杯羮。最近網上便有一段影片，主人作弄貪吃狗，不分東西牠吃，狗狗那副氣急敗壞的樣子，令網民高呼：可愛極了！

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狗狗總是抗拒不了食物，只要是有東西便想搶著來吃。近日便有網民，在抖音號164038926裡發佈了一段有趣影片，當中狗狗看著主人低頭對著空膠袋，貌似在吃東西，於是便不斷湊前想搶來吃，但始終爭不過，最後竟惱羞成怒，伸出小手拍把主人後腦！網民看到片後，都大呼太有趣了，

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~點擊看狗狗搶吃連環圖輯~

為何小狗如此大膽，竟拍打主人頭？入來看看故事如何發生。(抖音164038926)

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其實主人只是一心要戲弄狗狗，拿著空膠袋低頭假裝在吃東西，結果引起早已在旁虎視眈眈的小狗。牠一再俯身想窺看主人在吃什麼，但主人拼命遮擋，不讓狗狗知道。爭吃失敗，一臉無奈的狗狗，在想了幾秒後，竟突然伸出小手狂拍主人後腦洩忿，彷彿像說：「哼！小氣鬼！不分給我吃！」

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~點擊看吃貨狗如何怒拍主人頭~

逗趣影片在網上瘋傳，網民看到後都笑了，「感覺到狗狗真的生氣了」、「感覺有點痛」、「很可愛呀！」、「狗狗就是吃貨」、「實在是超好笑的」、「我家狗狗也是如此」。