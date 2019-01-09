小金毛跳不上噴水池玩耍　回頭落寞眼神盼主人抱抱

金毛尋回犬一向以溫馴見稱，而小金毛就更是可愛到不得了。最近便有段金毛小狗用後肢站在噴水旁前，一副想玩的樣子，但礙於身高沒法跳到水池邊，最終展示出一副落寞眼神，引起40萬網民憐憫。

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這段影片拍自美國加州洛杉磯，只有短短的7秒，當中可看到有隻金毛小狗，用後腿支撐著站起來，前肢放到噴水池邊，眼睜睜的看著水柱流動，一副很想站高一點去玩的樣子。但由於還是小狗，無論怎樣努力也沒法跳到噴水池邊，最終只有無奈地皺著眉，落寞地回頭尋求主人協助。

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可愛小狗毛在噴水池邊，希望可以玩水。（goldenmiaretriever@instagram）

這段金毛小狗影片，已有近40萬瀏覽人次，大家都被牠那可憐樣吸引。上載影片的Instagram用戶goldenmiaretriever也在影片註解中寫著：「目前還不夠高，不能到噴水池邊玩」。看著小狗尾巴抖動的情況，牠真的很渴望到噴水池邊去玩。最後一幕，狗狗落寞地回到地面，回頭看看主人，就像是說：「可不可抱我上去玩？」

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網民看到影片後，紛紛留言表示被狗狗萌樣迷倒，「實在太可愛了」、「我想抱起牠」、「沒人幫幫牠嗎」、「主人在哪裡？牠需要幫忙！」、「我看牠快要哭出來了，怎麼不抱起牠？」、「牠對噴水池充滿了好奇！」、「我家狗狗也經常露出這樣子，根本就沒法抗拒」。