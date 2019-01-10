【日本鐵路】貓站長就職典禮致詞　一個「喵」字萌爆全場

日本許多車站都會請來小動物作為站長，一方面令人印象更深刻，吸引旅遊業，另一方面也可透過「站長」萌萌的舉動，將歡樂帶給所有的人。 近日，日本和歌山縣的貴志站貓站長就職典禮便舉行，這次貓站長ニタマ與見習站長よんたま都有同時出席。貓站長憑史上最簡短的就職演辭，引起不少網民熱烈討論。

→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

貓站長二代玉（ニタマ）（右）與見習站長よんたま（左），一同出席這次就職典禮。（ekichoTAMA@twitter）

當你以為就職上的發言，台北市長柯文哲僅用7個字「我們就努力工作」便完成，已算是極簡約時，日本貴志車站的貓站長二代玉（ニタマ），便僅用一個「喵」字完成了牠的就職演辭！

更多寵物文章：【寵物行街街】上廁所也可被貓包圍？Felissimo貓部雜貨滿足到你

儀式其實已很簡單，但兩位貓站長似乎已按捺不住。（ekichoTAMA@twitter）

就在早幾天（1月5日），日本和歌山縣貴志車站便舉行了12周年就職紀念儀式，貓站長二代玉在台上發言，僅以一個「喵」字便火速完成整個就職演辭，逗得前來歡看的來賓都大笑起來。負責抱起二代玉的職員，也只得乖乖順從，將二代玉放下。當時在場的嘉賓都議論紛紛，嘗試解讀二代玉的演辭。

網民看到後，更是發揮了無限的想象力，「放我下來！這典禮太無聊了！」、「再抱著我我要生氣囉！」、「我要挑戰最簡短的就職演辭！」、「還沒到用膳時間嗎？」、「完了沒有，朕受夠了！」

二代玉的演辭，你能解讀清楚嗎？（ekichoTAMA@twitter）

～點擊圖片看看貴志車站貓站長們的風采～

二代玉難得肯望鏡頭，大家都舉起相機捕捉這珍貴時刻。（ekichoTAMA@twitter）

+ 15 + 14 + 13

這隻國際知名的貓站長二代玉，在2015年時由見習站長晉升為站長。由於牠性格溫馴，而且也喜歡親近人，所以大受歡迎。不少人更是特意到和歌山縣，來到貴志車站，為的就是一睹二代玉的風采。而貴志車站也的確因為貓站長，而變成熱門車站，不論是日本人或遊客，都絡繹不絕地前來。

更多寵物文章：【貓貓生氣時舉動十足女朋友：不要碰我的手！】