【寵物節2019】新款貓狗食品搶先預覽！巨型罐頭最啱大家庭

香港寵物節每年均聚集各式各樣的寵物產品，寵主可以在場內輕易購買衣、食、住、行各種產品。 正所謂：「民以食為天」，這次《香港01》將會帶大家率先看寵物展全新的食品，部份食品更充滿特色，讓家中愛寵能大飽口福！

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Kakato多款全新產品。

Kakato凍乾果乾及罐頭系列

Kakato有三款全新寵物食品。包括凍乾果乾系列小食、慕絲系列罐頭新口味及新包裝罐頭。

凍乾果乾系列小食是全新產品，款式有三種，包括黃金奇異果、西洋梨及小紅莓藍莓，每款都以新鮮水果風乾製作，能保存最多的營養。假如貓狗的泌尿系統較弱，小紅莓藍莓就最適合。

過往三文魚口味的罐頭都較受寵物歡迎。這次Kakato便為慕絲系列添加三款口味，當中包括鯖花魚慕絲、三文魚慕絲、鯛魚慕絲（各70g）。今次寵物節更首推1880g重量級全新罐頭包裝吞拿魚口味，特別適合有多隻貓狗的家庭。

購買展位：F25 KAKATO PREMIUM PET FOOD

Smoofl系列一套四款，依照簡單程序即可製作美味食品，而且人寵都可食用。

人寵可吃自製蛋糕、雪條

不少寵主都喜歡在家裡DIY寵物食品，這款比利時進口的Smoofl套裝，只需要依照包裝上簡單步驟，配合微波爐、焗爐或雪櫃，便可製出人寵都適合食的零食，如蛋糕、曲奇、雪條。寵物節會場優惠價HK$90／盒；HK$160／2盒。

寵物節首推10款寵物專用的保健湯水，每款湯水都以珍貴材料熬製而成，包括花膠、海底椰、蟲草花、猴頭菇等等，針對寵物不同的身體狀況作保健。每款湯水都方便快捷，打開即可飲用。原價每款HK$28，香港寵物節會場優惠價HK$100／4包。

購買展位：J35、J59 PETISSERIE

來自德國的Animonda貓用牛奶及零食，滿足貓貓的胃口。

德國進口貓牛奶及零食

寵物節還有多款新進產品，當中包括德國Animonda貓用杯裝牛奶及夾心餅零食。

每款杯裝牛奶都添加特別的營養素，如維他命D、E、鋅等等，為貓貓補充身體水分之餘，同時強健身體。零食亦不例外，得別添加維他命、Omega3、牛磺酸，其中一款更有助去毛球，一舉多得。

購買展位：G01、H01 WAYLUN

寵物節的產品又豈止那麼少？場內還有大量衣、食、住、行的新產品！

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