翁靜晶旅行遇浪浪拍門求收留　不忍慘況決心辦「狗移民」收編

近年多次揭發佛門醜聞的翁靜晶，早前到外地旅行時，遇到兩隻浪浪於天寒地的天氣下拍門哀求收留，由於不忍毛孩被棄養無家可歸，便決定收養牠們，並為兩隻狗狗辦理「入籍香港」的「狗移民」手續。不少網民得悉翁靜晶的善舉後，紛紛表示讚嘆及感動，「晶晶的慈悲心令人感動！」

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翁：眾生不是平等的嗎？

翁靜晶日前於其社交平台專頁發帖表示，於2018年最後一天，發現兩隻狗狗在寒冷天氣下捱涷拍着家中的玻璃門哀求收留，她於文章坦言起初打算視而不見，「腦海第一個閃過的念頭『牠們不是我的』，然而很快就有一個修正的念頭，『不是我的又怎樣？眾生不是平等的嗎？』」



翁靜晶踏出室外安撫小狗們，帶兩隻浪浪進門後又為牠們準備食物，「沒有狗糧，狗可以吃什麼？只能夠把晚餐的西冷牛扒供養了。」後來翁靜晶經徹夜反思，認為「世間上沒有無緣無故的相遇」，因此便決定收編兩浪浪回港，並為牠們辦理「狗移民」手續。

翁靜晶由於不忍狗狗無家可歸，續決定收遍兩隻浪浪回港，續為牠們們辦理「入籍香港」的「狗移民」手續。（FB@翁靜晶）

好事，要盡自己最大的能力去做。我承諾，只要我一息尚存，無論牠們有多老、有多病，我都不會離棄牠們。我決定不惜一切，也要將牠們帶回香港。金錢可以慢慢再賺回來，情義卻是千金不換的。 翁靜晶

兩浪浪經治療後健康狀況轉好

翁靜晶又表示發現狗狗後，已將兩隻分別兩歲和5歲的狗狗帶到當地獸醫院檢查，獸醫指兩毛孩身體狀況大致健康，不過就懷疑狗狗曾進食不少垃圾，導致腸胃情況欠佳，並已為牠們給予適切治療。

此外，獸醫亦同時為兩狗狗注射防疫疫苗。從上傳的短片可見，兩狗狗經治療後，表現得非常精靈活潑，看似十分享受與「新主人」一同生活。

獸醫指分別兩歲和5歲的狗狗身體狀況大致健康，不過就懷疑狗狗們曾進食不少垃圾，導致腸胃情況欠佳，並已為牠們給予適切治療。（FB@翁靜晶）

網民盛讚翁靜晶善心

不少網得知翁靜晶的善舉後都紛紛表示感動，「謝谢你的大愛」、「 晶晶的慈悲心令人感動！」、「想唔點讚都唔得」、「狗狗好彩遇到你」、「感謝妳收留兩小狗！可以見到小狗好感激妳！」

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