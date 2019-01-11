【友人抱抱】JW、欣宜、鄭融全是狗奴　其中一人領養這少見狗種…

今年樂壇成績表幾乎全部頒發！但如果要頒發「樂壇愛狗之人頒獎典禮」，你又會有甚麼「心水」？ 《香港01》精選3位香港樂壇「愛狗女唱將」，當中包括鄭欣宜、JW 王灝兒及鄭融！她們都不約而同身體力行支持「領養不棄養」，現在就讓我們一同看看她們的養狗經歷吧！

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王灝兒（JW）在娛圈中數一數二的愛狗之人，她經常都會帶著接近兩歲的西施犬「Cassi」出席公開活動，日常生活中可說是形影不離！而早前她就曾與寵物協會合作，深入了解領養資訊：「自己同身邊嘅朋友都冇專登去買狗，都知道喺寵物店嘅狗狗，背後都有機會經歷過一啲好慘嘅故事，我都希望大家可以領養就領養！」

JW經常都會帶著接近兩歲的西施犬「Cassi」出席公開活動，日常生活中可說是形影不離！（Instagram@jwchubz）

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鄭欣宜（Joyce）在娛圈亦是另一位「出晒名」的愛狗之人！2013年她就有一首音樂作品《寵物牠》，呼籲人們不要遺棄寵物！現時Joyce共領養了兩隻狗狗，分別約瑟爹利「Professor」及貴婦狗女「Piper」，她曾於Instagram表示貴婦狗狗曾經歷過令人傷心的辛酸往事，「佢一生在繁殖場被困籠裡面從未俾人錫過。昨天帶了她回家！我要俾一生嘅愛俾佢！」

鄭欣宜（Joyce）在娛圈亦是另一位「出晒名」的愛狗之人！2013年她就有一首音樂作品《寵物牠》，呼籲人們不要遺棄寵物！（Instagram@princejoyce）

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說到娛圈的愛狗之人又怎可少了鄭融（Stephanie）！鄭融早前有見澳門狗場有一批格力犬開放予市民領養，立即二話不說申請領養，她曾公開表示由於程序頗嚴謹，狗狗仍未領到家中。



最令人感動的是，原來Stephanie七年前曾經歷過犬之喪犬之痛，因怕傷心的關係之後沒再打算養狗，「當時心情係好崩潰，養咗17年真係好傷心，之後都無再打算養狗。」豈料事隔多年Stephanie終於戰勝心魔，重新出發將「愛」傳遞！

7年前曾經歷喪犬之痛的Stephanie終於戰勝心魔，重新出發將「愛」傳遞，入紙申請領養澳門狗場其中一隻格力犬！（Instagram@stephanie_cheng）

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【Happy Galentine's day．友人抱抱音樂會】欣宜、JW、鄭融將傾力演出

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