流浪狗憑一對特別耳朵　成功找到好心人領養

有不少流浪動物都因為長相特別而遭人嫌棄，不過只要懂得欣賞牠們特別的地方，牠們同樣可愛。 美國動保組織早前便接收了一窩小狗，當中有一隻小狗耳朵長得非常特別，動保人員把牠的照片發佈到Facebook後，竟獲上千網民轉發，大家都讚牠長得可愛，更有好心人立即收養牠！

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Cinnamon有著一雙特別的耳朵。（Facebook圖片：Pit Sisters）

美國動保組織「Pit Sisters」早前接收了一窩可愛的小狗。當中有一隻的外表長得非常特別，組織主辦人表示，「我從沒見過耳朵像得這麼可愛的狗，大家都覺得牠非常可愛！」

原來這隻狗的耳朵向上捲起，看起來就好像肉桂卷，動保人員更為牠取名為「Cinnamon」，意思正正就是肉桂。他們在Facebook分享了Cinnamon的照片，很多網友都被牠的外表深深吸引著，紛紛轉發牠的照片，連帶牠的同胎兄弟亦獲得關注。

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正因為Cinnamon因為一雙特別的耳朵而受到關注，連帶牠的兄弟姐妹得到人們的關心。（Facebook圖片：Pit Sisters）

同胎兄弟齊齊被收養

牠們最初來到收容所時，身體狀況非常差，動保人員指出，「牠們很瘦弱，全身都非常骯髒，而且受到蠕蟲感染。牠們當時只有五個星期大，前主人明顯沒有好好照顧牠們。我們帶牠們接受獸醫檢查，讓牠們獲得適當的治療，現在的情況已經改善多了！」幾個星期後，除了其中兩隻身體狀況欠佳的小狗外，其他都可以被人領養。

Cinnamon很快被好心人收養。（Facebook圖片：Pit Sisters）

Cinnamon由於有一雙可愛的耳朵，很快便給好心人收養，新主人Deane表示，「牠是一位特別的小女孩，而牠似乎也知道自己比其他狗狗特別。」牠現時已經八周大，並與Deane所飼養的三隻狗狗，愉快地生活。「牠非常有活力，而且能跟其他狗狗融洽地相處。」Deane更有打算收養Cinnamon的同胎兄弟Zeke，讓牠們一起結伴成長。

牠跟新主人家裡三隻狗狗相處融洽。（Facebook圖片：Pit Sisters）

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