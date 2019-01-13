【跨物種的愛】牧羊犬做小牛保姆　無懼體型懸殊　貼身守護

不同種族的動物們成為朋友是件罕見的事，但在加拿大的Ontario區就有一頭牧羊犬及一頭小牛成為了密不可分的好友。

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去年7月，這頭名叫Calvin的小牛被動保機構Black Goat Farm and Sanctuary（BGFS）從農場救出，打破了牠將被屠宰的悲慘命運。

這頭名叫Calvin的小牛和身旁的牧羊犬Lincoln成為了好朋友。（Facebook@BGFS）

BGFS創辦人Megan Mostacci指Calvin到達收容所後十分興奮：「因牠從來沒有去過室外，從未盡情地奔跑。牠很喜歡跑步。」不久後，Calvin便在收容所內認識了一頭名叫Lincoln的澳洲牧羊犬。牠們一見如故，很快便成了好朋友。

▼▼▼▼▼點擊圖片看看牠們的生活點滴▼▼▼▼▼

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牠們感情要好，時常形影不離，Lincoln更自認為Calvin的保姆，時常寸步不離地看顧牠。當Calvin吃草時，Lincoln總會在旁等待。半年後，Calvin的體型已長大了許多；但Lincoln似乎毫不在意牠體型的轉變，仍把牠當成當初那頭需要被呵護的小牛，依然認為自己是牠的保姆。

雖然牠們體型懸殊，但絲毫不影響牠們的感情。（Facebook@BGFS）

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因牠們體型懸殊，牠們站在一起的畫面變得十分逗趣。收容所的職員也忍不住把牠們的生活點滴拍攝下來，並分享至網上，讓網民們認識這對好朋友。

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