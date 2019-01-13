【狗繩呢？】狗狗衝出馬路　主人飛撲大巴車底拖出愛犬

對不少主人來說，寵物是他們的兒女。假如牠們發生意外，主人們都會奮不顧身地救牠們。 有位內地網民便在馬路上拍下驚險一幕，片中有位主人為救愛犬，竟然無懼被車輪輾斃，飛撲到車底......幸好，最後沒有釀成意外。

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主人為救狗不惜飛身到車底。（影片截圖）

江蘇蘇州的馬路上，早前（1月7日）曾經上演一幕主人救狗的驚險場面。網友上傳了一段影片，影片可見在馬路上有一隻黑色的小狗從巴士車輪旁邊衝出來，然後巴士繼續往前開，有一個女人撲到車底，就在千鈞一髮之際......

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

▼▼▼點撃圖片直撃驚險一刻▼▼▼

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上傳影片的網友隨後接受訪問指，「當時有一隻狗在亂跑，有一輛公交車突然開過來，就在這個時候，應該是（狗）主人，毫不猶豫地往前撲上去，硬是把小狗從車輪下面拽了出來。」他當時看到主人奮不顧身地撲進車底，也感到心驚膽跳。

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網友認為狗主應為狗狗牽上拖繩，避免意外發生。（影片截圖）

牽繩可避免意外發生

影片可以看到女主人撲向車底一刻，車輪已經非常靠近她，幾乎要把她輾斃，幸好她能及時抽身。而她的哥基犬亦不幸被車輪輾過後腿，雖然牠看起來仍精神奕奕，但走路時後腳已經不自然地一拐一拐。而女主人一下子亦未能站穩，站起來也顯得有點吃力。

不少網友看完影片後，都為女主人捏一把冷汗，網友懷疑小黑狗跟哥基犬追逐期間，跑進巴士車底，女主人為救狗狗，奮不顧身地撲進車底。而大多數網友都不約而同地指出，只要主人為狗牽上拖繩，便可以避免類似的意外發生。

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