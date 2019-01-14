【超溫馨】BB女半夜起身　為過百磅鬥牛犬蓋被

美國阿拉斯加自11月地震至今，仍不停發生餘震，令當地居民無法安穩地生活。有BB女更因餘震而失眠，最後需要狗狗陪伴才能睡著，而她亦超懂事，當她半夜睡醒，看到狗狗裸著身，便主動為好友蓋被子，場面感動不少網民。

Adalynn和Fury從小便認識！（Facebook圖片：Kyle Leary）

美國阿拉斯加在11月底曾經發生7.0級強烈地震，隨後發生5000多次餘震亦令當地居民人心惶惶。對於小女孩Adalynn Leary來說，地震令她長期感到不安。據她的父親Kyle Leary指出，「Adalynn因餘震一直出現嚴重的焦慮和失眠。」

幸好，Kyle看來找到一個方法讓她安睡，「當她跟Fury一起睡覺，她便會感到安全，舒緩她的焦慮。」Fury是隻100磅的鬥牛犬，身型比Adalynn巨型多倍，牠卻是Adalynn最好的朋友。

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Fury是Adalynn最好的朋友。（Facebook圖片：Kyle Leary）

大部分時間，Fury都會睡在地板，不過餘震發生時，Kyle便會讓牠上床，讓她們互相作伴。結果，閉路電視就拍下Adalynn半夜睡醒，為Fury蓋被子的溫馨場面！

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大部分人都認為鬥牛犬是一種性格兇殘的犬隻，不過Adalynn和Fury的相處就說明了，凡事都有例外。Kyle在指出：「只要你給牠愛，牠就會把愛回報給你。」