貓保姆全天候守護　小主人半夜醒來　秒速起床陪玩

許多人都會擔心，家中貓咪會和剛誕生的小主人夾不來。但其實有時候大家想多了，貓咪其實充滿愛。 近日便有網民分享了家中主子窩心的舉動，牠與小主人相親相愛，就連半夜突然醒來，貓咪也即時上前陪玩，網民稱牠根本就是貓保姆。

3隻小貓咪與小主人睡在一起，相親相愛。(Cassie Carter)

這個窩心故事來自澳洲，Cassie Carter在懷孕時已開始擔心，怕家中3隻小貓咪與快要出生的小寶寶會夾不來。但當Alina出生後，Cassie便知自己過分憂慮了，因此家中貓咪們早已化身大哥哥，時刻貼身地照顧這剛出生的小妹妹。

~點擊圖片看貓咪窩心舉動~

嬰兒床就在貓窩旁，透過監視器便可看到BB與貓咪的情況。(Cassie Carter)

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貓咪是貼身保姆

「我們把Alina帶回家後，貓咪們起初顯得有點不安，對這新來的小主人充滿好奇。不過，幾天過後，我們已肯定貓咪們已完全接納Alina，並把她當作小妹妹般照顧。」Cassie開心地表示。

黑貓Drake似乎對Alina特別鍾愛，不時跑到嬰兒床與陪著小主人。(Cassie Carter)

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貓咪們喜歡待在Alina身旁，其中黑貓Drake就更可以說是「妹控」。每次Alina在哭時，牠都是第一時間走前了解情況。有次Alina半夜睡醒了，Drake便馬察覺並走到她的身邊，然後1人1貓就彼此對望著，這個可愛的互動瞬間，全程被間監視器前的Cassie留意到。

貓咪明明是討厭水的，但Drake像是擔心Alina會遇溺，在小主人洗澡時還緊緊盯著。(Cassie Carter)

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「當我啟動開監視器時，就看到Drake背對著監視器，牠似乎正專心地和Alina聊天。但當牠發現監視器在移動時，注意就被吸引過去。然後，我還透過對講機跟牠說話呢！」這個窩心舉動，更是令隔著監視器螢幕看著的Cassie，感動不已，想不到貓咪會如此愛小主人。

貓咪們都很愛小主人，令Cassie放下心頭大石。(Cassie Carter)

在嬰兒監控器下，Cassie能了解到Alina和Drake在房間裡的情況。雖然一般情況下，Drake是不允許在嬰兒床過夜的。不過，每天早上，貓咪們還是興致勃勃的跑到小主人跟前，用渴望的眼神看著Alina，似乎牠們都迫不及待等小貓奴長大，趕快陪牠們一起玩耍呢！