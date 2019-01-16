【貓奴迷思】貓主子總愛在奴才工作時搗蛋？只因一個超萌原因……

每一個貓奴才可能都有過同一個迷思：「為什麼主子們總喜歡在我們埋頭苦幹時寵幸奴才？平時就置奴才於不顧？」其實原因十分簡單。

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撰文：喵瘋人

首先，我們別以為人類的行為心理是最複雜和細膩，因為實情上貓星人和汪星人的行為心理也是複雜和細膩的。

為什麼主子總愛打擾奴才工作？（gettyimage/視覺中國）

不過貓星人並沒有汪星人和人類一樣擁有豐富的表情，因此人類很容易忽略和誤解貓星人的行為所表達的訊息。

點擊收獲貓主子表情包（唔夠狗狗多表情喇）：

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至於貓奴的日常，少不免在家依然辛勞地工作時，貓星人會走過來搗蛋，深信每一位貓奴在那個時候腦海都會有十萬個為什麼？

為什麼牠們總愛在我們工作時搗蛋？

不過，每一位貓奴得知真相後都會哭笑不得，貓星人的行為心理雖然複雜和細膩，但想法就十分簡單；

貓主子在工作中搗蛋的原因也只是因為愛啊。（gettyimage/視覺中國）

而原因是牠們看到貓奴停了下來或者坐着就會認為：貓奴現在有空，他可以陪我玩耍、按摩等等......

因此牠們會在貓奴埋頭苦幹工作時擋住視線，目的只不過希望吸引注意。

不是主子搗蛋，是奴才令貓主子誤會了。（gettyimage/視覺中國）

忠告：如果貓星人在我們工作時跑過來搗蛋的話，希望大家記住他不是故意的，因為是我們人類的錯，表現出令他們覺得我們悠閒的想法，哈哈！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「為什麼貓星人愛在我們工作時搗蛋？」​】

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