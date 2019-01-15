誤將貓屎當朱古力吃：苦味好似90%純朱古力

作為一個貓奴，對主子的一切都應該是瞭如指掌。但大家又知否貓屎是什麼味道的？ 近日便有網民在社交平台分享她誤食貓屎的經驗，更稱貓屎味道帶酸，苦味則似90%純朱古力，不知大家會否也想試食？

近日（1月12日），網民Yuko Yuen在Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發布了一則貼文，指她不小心誤食貓屎落肚，隨即引起500多人留言，超過2000人讚好。大家紛紛討論，要如何大懵，才能把貓屎也吃進肚裡。

網民分享誤食貓屎的經過，更稱貓屎又酸又苦。（天下貓貓一樣貓群組@facebook）

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原來，這名網民在剛睡醒的情況下，拿出朱古力餅乾來吃，期間發現手掌邊位有些咖啡色物體，以為是黏上了朱古力，沒多想的情況下便直接用舌頭舔掉。但吃進口裡，便覺得味道明顯不對勁，於是趕緊戴回眼鏡，才發現桌子上都是朱古力漬。再留意四周情況，原來貓咪腹瀉，更留下了一條長長的「屎路」。

你試過貓屎的味道嗎？（Getty Images）

貼文發布後，其他網民都大表好奇，想知道究竟貓屎會是什麼樣的味道呢？Yuko Yuen也從善如流，更新了貓屎味的食評：「酸，加上我唔小心咁『梅』咗一下，苦味好似90%嘅純朱古力」。

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不過，還是網民的留言最精采：「我試過……有排喉嚨唔舒服食八仙果……以為跌咗一粒落地下（咁啱無帶眼鏡，間屋又暗暗地）執起咗拿到塊面前面，先發覺係粒屎，好彩無放入口」、「你只係食咗個屎味的朱古力啫，無事嘅，快高長大啫」、「如果太多貓屎味……朱古力味冇掟企，等到朱古力味返番呢貓屎味又唔爭氣！」、「呢個時候要召喚出世紀難題：究竟係屎味嘅朱古力定係朱古力味嘅屎？」、「求對朱古力心理陰影面積」、「Sorry！我忍唔住笑咗，不過要小心，好多菌㗎，有咩唔舒服就去睇醫生，雖然唔知點同醫生講」、「我本來食緊朱古力餅都唔想繼續食」、「都話貓奴偉大㗎喇」。

不知道大家看到這些留言後，有沒有衝動想試試貓屎呢？