古樹起火困小狗　村民要求先救火　消防秒回：小狗不是命嗎？

500年古樹當然有價值，但如要和一隻狗狗比，你會選擇救誰？ 近日在江西，有一棵古樹起火，並困著了在樹洞裡的小狗。消防到場後，村民要救先滅火，不要管狗。但消防冷靜回應：小狗不是命嗎？

在1月13日的晚上，江西上饒有一棵500年古樟樹起火，於是村民報警救助。當消防員到場後，留意到樹洞裡傳出狗吠聲，於是著手救狗。但這時村民竟涼薄地向消防員說：「小狗沒事的，現在沒死不會死的，把那個火先滅掉」、「我們不是救一條狗，是救一棵大樹」。幸好消防員沒理回，更冷靜地回應：「小狗不是生命嗎？」

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古樹著火，而樹洞裡有隻小狗被困。（梨視頻）

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接著，消防員便繼續滅火，並派員鑽身到樹洞裡，把小狗救出。將火撲滅後，消防員接受訪問時表示，縱然村民一直指「狗死了也沒關係」，但消防員認為他們的職責就是保障生命，所以決定要先救出狗狗。

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網民看到這報道後，都留言嘉許消防員有愛心又感性，「生命至上，樹要救，狗更要救」、「謝謝消防員」、「消防員很偉大」、「為消防員叔叔點贊」、「消防暖小哥哥真是太可愛了！祝平安」、「結局很好，兩個都沒事，請記住都是生命，別談其他」。

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