分離焦慮症狗狗被棄養　2小時後主人哭著領回：捨不得

台灣一間動物收容中心，上星期遇到一宗令人動容的棄養故事。幸好最終寵主回心轉意，將狗狗帶回家，並承諾會好好待狗。

上星期六（1月12日），台灣桃園一間動物收容中心義工表示，有一位父親帶著兩個女兒，並拖著小狗來到收容中心門口。當時義工以為他們一家帶狗狗來玩耍，於是便詢問：「請問您帶狗來玩嗎？」但這家人聽到後，就已雙眼通紅，並哽咽地說要將狗狗留下來。

小狗有分離焦慮症

義工追問原因，原來這隻狗狗是大女兒從學校抱回來的，一家人都很疼愛牠，但可能就是過於溺愛，這隻混種狗狗變得異常緊張，經常會大聲吠叫，屢次被鄰居投訴，而且為家人日常生活造成困擾。思前想後只好送牠走，雖然萬般不捨，但這是不得已的抉擇。

這隻混種狗狗身體健康，可見主人待牠很好。（新屋浪浪不孤單@facebook）

義工在Facebook群組「新屋浪浪不孤單」發布了貼文，詳細講述了這一度棄養故事的經過。義工能深深感受到這家人很愛這隻小狗，因此一再詢問是否真的要將狗狗留在收容中心，其實還可尋求專家協助，或許就是過於寵愛，狗狗才會有分離焦慮症，透過訓練極可能把狗狗亂吠問題解決。

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義工希望主人回心轉意，但這家人還是婉拒了，最終狗狗還是登記安排進了收容中心。在這家人離開前，義工語重心長的和女兒們說「有愛很好，但也是害到這隻狗，造成了雙方的心理傷害，以後有機會來收容所當義工吧！先學習怎樣跟狗相處，再來考慮是否適合養狗。」

主人哭著棄養狗狗，幸好最後也回心轉意領回。（新屋浪浪不孤單@facebook）

主人復返接走狗狗

義工看著小狗在排水溝裡發抖，心裡也很難受。沒想到2小時後，有位女士哭著來到收容中心，後面跟著的就是剛才的爸爸與其中一個女兒。原來爸爸與女兒回家後，和媽媽談著這事，大家都很心痛與不捨，再次仔細思量，最終希望能把狗狗接回家。由於狗狗是以爸爸的名義辦理了棄養手續，所以只能用其他家人的名義將狗狗再次領養。

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義工主動地介紹了狗隻訓練師給這家人，並希望他們一家「一定要努力，因為狗狗不知道自己哪裡錯了」。而女兒的回答是：「為了狗狗好，也為了我們好，一定會努力的」

進收容中心2小時後便被領養，算是個令人高興的領養故事。（新屋浪浪不孤單@facebook）

我只能說加油吧！因為狗狗只有你們可以依靠。我知道你們愛牠，但是愛的形式有很多種，是為了滿足人？還是為了狗好的愛？狗很單純，你給牠們什麼，牠們就接受什麼，而狗呈現的是正是人給予的結果。 義工

網民指狗狗有再到收容中心，和其他狗狗開心地玩耍。（新屋浪浪不孤單@facebook）

網民看到這棄養再領養故事後，都很理性地討論，「有心想解決都是好事」、「至少，他們還願意再一起努力看看！養了有感情，會有不捨的情感！給他們加油！」、「謝謝主人的不離不棄，給彼此再一次機會，只要有愛都不應該輕易放棄放棄」、「 加油！努力一定會有回報的，狗狗的毛很漂亮，牙齒也蠻白的，相信主人對他是不錯的」、「這家人值得讚揚！狗狗再怎麼樣不好的個性，也是要用愛來包容！畢竟相遇就是緣份！」

據網民指，原來事發後第二天，這家人有帶著狗狗去收容中心，讓牠與其他狗狗一起玩耍。這是個好的開始，希望這家人與狗狗一起努力加油！