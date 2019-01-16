一對貓狗好友　監視器下現窩心舉動　網民：極可愛

貓狗一定合不來嗎？再次有影片告訴大家，貓咪和狗狗也可以是好朋友。 在這短片裡，貓咪親切的跳到狗狗旁，最後更依偎的睡在一起。主人看到這一幕，應該感到安心，原來貓狗真的可和平共處。

在影片中，可看到一隻狗狗跳到梳化上，並正面對著監視器。不久後，一隻貓咪也跳上梳化，然後一貓一狗互相依偎，更睡在一起。

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主人很快便回來，我們休息一會吧！（ginger_cat_and_vizslas@instagram）

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據發布影片的主人說，這隻靜靜坐著的狗女叫Joule，是隻混種的維茲拉犬，而在她身旁的，是三色貓仔Kelvin。狗女Joule是從動物收容中心領養回來，到家中已4年多了，但仍經常表現得非常焦慮，而貓仔Kelvin才4歲多，不過相對便活躍開朗得多。

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「在工作時，我會在電腦的螢幕角落位置，打開監視器直播，以監察家中寵物的情況。我尤其擔心狗女Joule，我每次離家時，牠總顯得很不安焦慮。不過，當看到貓仔Kelvin如此關心狗女姐姐後，總算讓我安心了不少。牠們都可愛極了，一邊工作一邊看看牠們，能把工作壓力大為減輕。」主人說。

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看什麼！沒見過這麼親密的貓狗嗎？（ginger_cat_and_vizslas@instagram）

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主人表示：「不知為何，貓咪和狗狗總是在家中沒人時，才會依偎在一起。我們都外出工作時，牠們便會親暱地聚在一起睡覺。但當我們回家時，牠們卻很少這樣做。」

網民看到短片與貓狗日常生活照後，紛紛表示羨慕，「牠們都極可愛」、「我也希望家中貓咪會照顧狗狗」、「我家貓咪只懂欺負狗狗」、「我家貓咪從不理會狗狗，每次狗狗走近，貓咪便避開」、「貓狗可以和諧共處，真令人羨慕」。