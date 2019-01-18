【貓貓冷知識】網民實測捽膠袋聲令貓貓作嘔　獸醫這樣解釋...

有網民在Facebook「天下貓貓一樣貓」群組貼出了一段影片，內容是他拿著一支用膠袋包裹著的膠叉，然後用手輕輕捏著膠袋，眼前貓貓隨即出現嘔吐的狀況，到底貓貓為什麼會這樣呢？ 獸醫解釋，由於貓能聽到高頻聲音，因此每當牠聽到磨擦膠袋聲音，便會感到焦慮不安，因而出現嘔吐的情況，呼籲主人勿進行這類測試，因老貓和特定品種（如伯曼貓）會因此而抽筋，隨時威脅性命。

網友上載了一段影片，內容有關貓貓聽到膠袋磨擦的聲音，會出現嘔吐的情況。（影片截圖）

有網友近日在Facebook群組「天下貓貓一樣貓」上載一段影片，影片裡有一隻藍白色英國短毛貓，貓主在鏡頭前手拿一支膠袋載著膠叉。

主人其後用手輕捏膠叉，發出「嘶嘶沙沙」聲，貓貓隨即吐吐舌頭，出現嘔吐似的狀況。在影片裡，貓主連續兩次做出相同動作，貓貓兩次都出現同樣反應。

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貓貓聽到聲音後，隨即出現嘔吐反應。（影片截圖）

原來頑皮貓貓把膠叉叼走來玩，結果不停出現作嘔的情況，令貓主誤以為牠誤食，不過當他拿走膠叉，嘔吐的情況頓時停下來。主人隨後在網路上找到相關資料，內容是磨擦膠袋的聲音「屬於2000Hz到5000Hz的高頻範圍」，更稱這些聲音會刺激貓貓神經，並產生興奮感，容易產生嘔吐的感覺。

到底貓貓會不會因膠袋聲而感到不安呢？（影片截圖）

到底網上所指的是否屬實？香港愛護動物協會首席獸醫桂珍回覆《香港01》指，由於貓隻能聽到高頻率的聲音，片中貓貓懷疑聽到膠袋的聲音後，出現焦慮情緒，因此連番嘔吐，情況如同人類聽到指甲刮黑板的聲音時，會感到不安一樣。

她建議主人切勿胡亂嘗試，因為某些特定品種（如伯曼貓）及老貓，聽見膠袋聲後，較容易會出現抽筋的情況，導致牠倒下，隨時威脅性命。