日本最冷清動物園　訓練小野豬賀新年　跟出跟入超得意

去年成功眾籌重建的「東築波烏托邦」為賀新年，特地訓練小野豬作表演，希望藉以轉運，讓動物園免於倒閉。

小野豬乖乖被摸超可愛。（節目截圖）

日本最冷清動物園

「東築波烏托邦」被稱為日本最冷清的動物園，因為地理位置太偏僻及動物種類不吸引，導致沒有客人到訪，每年都錄得約500萬日元虧損。由於園內所有動物都是收養回來的，一旦結業，動物們便流離失所，這也是園長一直堅持營業的原因。（詳情：日本最冷清動物園年年虧損卻堅持營業 能靠眾籌起死回生嗎？）

小野豬被父母棄育，由動物園收養，命名為豆豆（節目截圖）

訓練小野豬賀新年

眾籌成功後，動物園馬上開始改建工程，能否翻身就取決於今年。適逢今年是野豬年（日本的豬年為野豬年），加上剛好收養了小野豬豆豆，於是園長想訓練牠成為年度吉祥物，並設計野豬表演。

訓練開始前，豆豆因為不習慣陌生的表演舞台，於台上狂叫暴走。（節目截圖）

訓練豆豆的工作由員工富田小姐負責，可惜訓練並不順利...



點擊圖片或影片觀看訓練過程

+ 4 + 3 + 2

園內正興建野豬牧場，預計於3月上旬開幕，豆豆到底能否完成訓練，為動物園改轉命運呢？大家請拭目以待吧！



更多寵物文章：

【為教育下一代愛護動物 日男散盡家財獨力興建動物園】



【日本長年赤字動物園堅持營運 皆因想給被遺棄動物一個家】