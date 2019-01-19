【寵物救護車】凌晨抱狗求醫感徬徨　暖男轉行做救護員幫同路人

當寵物危在旦夕，每位主人都希望有醫護人員能夠伸出援手。 全港首三輛寵物救護車將於3月投入服務，救護車裡有專業寵物救護員為寵物急救，令寵物獲救的機會大增。寵物救護員Brian接受《香港01》訪問時，分享他成為寵物救護員，原來與他失去愛犬的經歷有關。

愛犬突然離世

現職寵物救護員的Brian Yeung，曾為聖約翰救傷隊的成員，未轉行前當過司機。他在分享入行經過時指，前年除夕接近凌晨時分，看CCTV時發現家中飼養的狼狗，昏迷不醒，多次呼喚亦毫無反應。Brian於是立即趕回家，發現愛犬奄奄一息，雖然他為愛犬施以心肺復甦法、人工呼吸，仍無法令牠回復清醒。

Brian很高興能成為全港首批寵物救護車裡的寵物救護員。（胡巧欣攝）

徬徨無助的Brian馬上抱起狗狗，希望尋求獸醫協助，但結果叫人悲痛：「我抱住佢，跑咗兩條街先搵到獸醫，但已經救唔返，我睇住佢斷氣......」儘管Brian曾為聖約翰救傷隊隊員，見盡生離死別，但仍難以接受愛犬忽然離世：「我覺得好心酸。」

寵物救護員Brian本身是聖約翰救傷隊的成員，對急救已有相當多經驗。

寵物急救員的資格

愛犬離世的經歷，令他明白寵物突然倒下，寵主要面對的徬徨無助。因緣際會下，Brian在網上看到有關寵物救護車的資料，更主動聯絡機構，希望成為當中一員：「香港過去並無呢類型嘅服務。我曾經有過相關經歷，令我更加覺得香港好需要寵物救護車嘅服務。」

氧氣罩對急救來說相當重要，能舒緩寵物的不適減輕痛楚。

成為寵物救護員最基本的資格，是考取寵物急救證書：「可以喺聖約翰救傷隊修讀寵物急救課程考證書。」他指出，除了考取相關證書外，寵物救護員亦需要具備一個條件：「唔怕血會有優勢。」寵物受傷難免會流血，假如寵物救護員本身害怕看到血，便難以鎮定處理傷口。他認為寵物急救員至少要有愛心，不怕親近貓狗，且有寵物急救、治療經驗會更勝一籌。

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寵物救護車的設施一應俱全

寵物救護車專為寵物而設，Brian認為救護車的設備非常完善，當中的氧氣罩在重要關頭能起重要作用，「當寵物呼吸同心跳都非常虛弱時，氧氣罩可以令佢舒服啲。」亦能大大提高動物生存的機會；寵物專用擔架床對於傷病的大型犬亦發揮極大作用，「部份大型犬有30至40公斤，如果用擔架床，可以折省到運送寵物上救護車嘅時間。」訪問期間他一度感嘆，「如果佢（他的寵物狼狗）當時可以第一時間吸到氧氣，可能會好啲。」

透過擔架床將寵物送到救護車裡，能節省運輸時間。

寵物救護車裝備一覽

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冀幫同路人

寵物救護車將會在3月投入服務，服務時間為晚上8時至清晨6時，為有緊急需要的寵主提供服務。Brian指出，「救護員會知道邊度有就近嘅診所，希望其他寵主遇到同我相似嘅經歷時，可以立即送狗狗去醫院，增加救得返嘅機會。」

寵物節即場入會享服務

享用寵物救護車服務的月費平均HK$39，可於指定聯盟商戶購物，享全數回贈。如寵物兩年內沒有使用夜間救護車服務，可免費享用價值HK$1380的寵物身體檢查服務。

寵主亦可於1月18日至20日，於灣仔寵物節會場（攤位E29）即時登記入會，即時豁免價值HK$180入會費用。

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