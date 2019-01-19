主人喊吃飯　金毛犬貪玩卡在沙發罅　慘樣笑翻網友

正所謂「民以食為天」，其實貓狗都一樣。每當主人拿著食物，牠們就會自然會衝出來。 有網友早前在Facebook發佈了一段影片，內容是主人叫金毛犬吃飯，惟貪玩毛孩鑽進梳化的夾縫裡，幾番掙扎還是走不出來，旁邊的黑貓冷眼旁觀，形成強烈對比。

Lily一臉無奈地卡在沙發裡。（影片截圖）

有網友早前在Facebook張貼了一段影片，內容是金毛尋回犬Lily貪玩地走進梳化的夾縫裡聞東聞西，結果卡在夾縫裡不上不下，牠的主人卻在這個時候，捉弄牠說：「吃飯囉！」

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聽到主人叫牠「吃飯」，Lily的雙眼立即明亮起來，奮力地想要從夾縫裡爬出來。可惜經過連番嘗試，牠最後還是卡在梳化裡，只能看著主人「嗚嗚」地叫。而Lily的好朋友黑貓「布魯」竟冷眼看著Lily掙扎，就好像看戲一樣，冷靜地看著Lily，完全沒打算幫忙。

貓：「你好蠢呀！」

影片上載到社交媒體後，不少網友被Lily可愛的模樣逗笑，不過大家的注意力，幾乎都落在黑貓布魯身上，牠冷眼旁觀的樣子，吸引了不少網友為牠填上對白：「奴才你趕快來救救這個蠢蛋吧……」、「這齣戲好看」、「這蠢蛋把自己給卡死了」、「我看你能白痴多久……」