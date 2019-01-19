世上最可愛松鼠狗Boo睡夢中離世　享年13歲

說起松鼠狗，相信大家都認識這隻松鼠狗Boo，牠的樣子甜美、可愛，早前更有網友都把牠封為「世界最可愛的松鼠狗」。 可惜，Boo的主人今早（1月19日）在牠的Facebook發文表示，Boo在睡夢中離世。

Boo不單紅遍社交平台，牠的照片更曾出現在世界各地的電視節目裡。（Facebook圖片：Boo）

Boo的主人今早（1月19日）在Facebook發文指，Boo已經在睡夢中離世：「Boo今天早上在牠睡夢中離世，我們感到傷心欲絕，但我們同時因為牠不再感到痛苦和不適而感到安慰。我們知道Buddy會是第一個在彩虹橋另一端迎接牠的狗狗。」

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Buddy是Boo相伴11年的好朋友，早在2017年離世，當時Boo亦傷心不已。在Buddy去世後，Boo亦出現心臟問題，並因此長期感到不適，「牠一直堅持下去，讓我們能相處一年多時間。」

相信Buddy將會在彩虹橋的另一端迎接Boo。（Facebook圖片：Boo）

主人亦感謝這13年來，曾經與Boo相遇的所有人。同時感謝動物醫院的醫護人員，在過去一年花費無數的時間和精神治療Boo。

消息傳出後，網民紛紛到Boo的Facebook留言悼念牠，有網民表示：「多年來，Boo的Facebook一直令我很愉快，牠讓這個世界變得更美好。」、「在我傷心的時候，只要看到Boo，就能令我快樂起來。」、「我相信牠們在天堂裡會一起渡過最美好的時光。」

Boo的主人亦因為牠不再辛苦而感到安慰。（Facebook圖片：Boo）

Boo生於2006年，居住在美國。在2010年，荷里活明星Khloe Kardashian分享了Boo的Facebook，使牠的人氣從此急升。至今，牠的Facebook專頁已經擁有多達1千6百多萬粉絲。牠的萌樣令不少沒有養狗的朋友都著迷，更把牠稱為「世界上最可愛的狗」，世界各地的電視台都曾在螢幕上分享過牠的照片。Boo的主人擅長以生動文字描繪Boo多姿多彩的生活，過去亦曾為牠出版4本書籍。